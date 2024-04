NA OVOM MESTU PODIGNUT JE PRVI SRPSKI USTANAK! Skupilo se 300 viđenih Srba, a buna na ČETIRI OZLOGLAŠENE DAHIJE planirana i ranije

Među mnogoim atraktivnim destinacijama u Srbiji Žika Nikolić je ovaj put odabrao Aranđelovac.

A na putu do ovog grada svratio je u mesto gde je započeo prepod srpske država nakon petovekovnog ropstva pod otomanskom imperijom, mesto Prvog srpskog ustanka - Orašac. Tamo se susreo ni manje ni više nego sa vođom ustanka, Crnim Đorđem koji je međutim bio beo:

foto: Kurir televizija

- Na putu ka Aranđelovcu iz Beograda obavezan je susret sa Voždom Karađorđem. Ovaj spomenik vođi Prvog srpskog ustanka stoji na ovom mestu od 2004. godine kada je obeležena 200 godina od ustanka. Drinka Radovanović, naša vajarka, izvajala je ovaj spomenik od venčančkog belog mermera. Tako vas sada Crni Đorđe od belog mermera posmatra kad stižete u Aranđelovac.

Nedaleko od ovog mesta nalazi se i čuvena Marićevića jaruga gde su se 1804. godine skupili svi viđeniji Srbi i pokrenuli borbu za oslobođenje. Više o ovom važnom istorijskom događaju ispričao je Ivan Rančić, kustos muzeja koji se takođe nalazi u blizini spomenika :

foto: Kurir televizija

- Vidite, Marićevića jaruga je, možemo reći, simbolično mesto vaskrsenja moderne srpske države gde su se naši viđeniji prvaci skupili 2. februara po starom, tada 14. februara po novom kalendaru. Okupili su oko 300 najviđenijih domaćina i hajduka i donuli su dve odluke. Da se odmah bez odlaganja usred prethodno započete seče knezova krene u borbu sa Turcima. Inače su naši preci već planirali da ustanak krene u proleće da proteraju četiri ozloglašene Dahije. Tu donose tu važnu odluku da izaberu možda i najboljeg među njima, a to je bio Đorđe Petrović Karađorđe koji je bio čuven po svojoj hrabrosti i borbenom duhu.

A nedaleko od muzeja i spomenka nalazi se i škola koju je svojevremeno podguao kralj Petar:

- Kada je kralj Petar, unuk Đorđe Petrovića, dolazio ovde u Orašac on je želao svome dedi zapravo da podigne spomenik. Ali su ga meštani zamolili da umesto stare, ruinirane škole bolje deci obezbedi školu i da to bude spomenik i njegovom dedi i celom srpskom narodu. On je tada gradio zaduženje na Oplencu i rekao kad to završim doći ću u Orašac. Međutim sprečili su ga ratovi koje je naš narod vodio početkom 20. veka da bi to nastavio tek njegov sin kralj Aleksandar. Zidao je 1929. Završeno je 1932. kralj Aleksandar je 1933. godine na sretenje otvorio ovu školu. Hvala Bogu i danas je to smo osmogodišnja škola koja ima oko 130 učenika.

