"NIZAK SAM, ZGODAN I NEMAM APARTMAN" Bosanac traži devojku koja NE VOLI DA RADI i ceo Balkan se digao: "Nećete dugo NA VIRŠLAMA"

Jedan muškarac iz Bosne nema sreće u ljubavnom životu pa se obratio korisnicima Reddita za savet.

Bosanac je na društvenoj mreži potpuno iskreno napisao: "Cure koje nisu ambiciozne, koje žele niskog i zgodnog Bosanca bez apartmana, da su im hobiji gejming, gledanje filmova i čitanje, da ne vide smisao u životu, da ne vole da rade, ali imaju posao. Možda se čini kao neka sprdnja, ali ozbiljan sam. Znam da kuvam instant supu, jaja i viršle, uredan sam i ne drogiram se."

"Bez muških molim, nisam još dotle došao", dodao je.

foto: Profimedia

Bez apartmana se ne računa

Jedan Hrvat mu je komentarisao u čemu je problem: "Nizak, Bosanac, nema apartmane - žao mi je brate, ali to su ti tri velika minusa, ni one koje nisu ambiciozne neće takve. Jedino što bi bilo gore je da si navijač Rijeke… doduše onda ne bi uopšte tražio žene."

"Imaš li bar neku zemlju u Bosni ako već nemaš apartmane?", pitao ga je drugi, a on mu je odgovorio: "Toga ima, čak je i lepo tamo."Korisnik Reddita mu je poručio: "Trebalo je to da napišeš u ovaj oglas."

foto: Profimedia

"Bosanac je plus, ali to što ne zna da savija pite je veliki minus", našalio se treći. I ostali su dodali da je kuvanje važno: "Zaboravio si da kažeš da mora da zna da kuva jer na viršlama nećete dugo". Bosanac je na to spremno odgovorio: "Pa neki obrok ona, neki ja, a može i da se naruči."

Jedan Zagrepčanin mu je poručio: "Valjda svaka druga ženska s viška kila u tesnim helankama odgovara opisu, osim što ni za njih nećeš biti dobar kao nizak muškarac koji zna skuhati hrenovke."

"Kad bi našao takvu devojku, onda bi s*** da je neodgovorna, detinjasta, neuredna, lenja, prljava", "Najgore od svega, s takvom curom ćeš i najviše postići jer ti neće zvocati stalno", glasili su ostali komentari.

"Pošaljem ti ja kontakte od svojih bivših, pronađeš ih na raznim balkanskim Discord serverima, Kicku, Twitchu, online igricama", savetovao mu je jedan.

(Kurir.rs/ Net.hr/ L. S)

Bonus video:

19:20 TINA IVANOVIĆ U PROGRAMU UŽIVO DALA OGLAS Živela u 2000 kvadrata, sada ima jak razlog da proda svoju vilu