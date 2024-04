OVO JE SELO SA NAJKRAĆIM IMENOM NA SVETU: Izgleda KAO IZ BAJKE, turisti ga obožavaju, ali meštani imaju jedan veliki problem FOTO

Verovatno ste čuli za grad Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch u Velsu, koji sa 58 znakova u nazivu ponosno nosi titulu grada s najdužim imenom u svetu.

foto: Sergi Reboredo / VWPics / Universal images group / Profimedia

A da li znate koje mesto ima najkraći naziv u svetu? Selo je, takođe, u Evropi, preciznije u Norveškoj i nosi naziv Ĺ. Mestašce Ĺ smestilo se u arhipelagu Lofoten, jednoj od najslikovitijih destinacija u Evropi, kao i odličnoj lokaciji za lov na polarnu svetlost. Ĺ se nalazi u južnom delu arhipelaga.

Ovo selo, koje je prvobitno bilo farma, prvi put se spominje 1567. godine kao "Aa". To se koristilo sve do 1917. godine, kada je izvršena reforma norveškog jezika, pa se od tada zove Ĺ, što znači reka. Do devedesetih godina prošlog veka bilo je isključivo ribarsko selo, ali je turizam u međuvremenu postao glavna delatnost.

foto: Sergi Reboredo / VWPics / Universal images group / Profimedia

U taj ribarski gradić, koji broji više ptica nego stanovnika (ima ih manje od 200), hrle putnici sa svih strana sveta kako bi uživali u idili koju stvaraju stare ribarske kuće, mreže i tradicionalni čamci. Ĺ je najočuvaniji tradicionalni ribarski gradić na severu Norveške. Tu se nalazi i najstarija fabrika ribljeg ulja u Evropi iz 1850. godine, kao i tek koju godinu mlađa pekara.

Dobar deo kuća izgrađenih u 19. veku je zaštićen, a u pauzi od vrzmanja gradom i razgledanja slikovitih ulica turisti mogu da svrate u gradski muzej i nauči nešto više o tome kako je riba postala glavni izvozni proizvod u tom kraju.

foto: Sergi Reboredo / VWPics / Universal images group / Profimedia

Ali, kako piše britanski magazin "Conde Nast Traveller", nije sve idilično u ovom mestašcetu. Sakupljači saobraćajnih znakova svaki čas oštete gradić za tablu s imenom kako bi kući poneli originalni suvenir. Kako bi stali na kraj vandalima, na ulazu u Ĺ jedno vreme stajala je tabla na kojoj je pisalo Ĺ i Lofoten. Ipak, posle pritužbi lokalnog stanovništva, tabla sa samo jednim slovom je vraćena.

(Kurir.rs/Informer/T.J.)

Bonus video:

03:28 NAPUSTILA BEOGRAD SA MALIM DETETOM I OTIŠLA NA SELO: Život sa njim u gradu nije opcija, ali i ovde je teško EVO OD ČEGA ŽIVE