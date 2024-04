MILOŠA BIKOVIĆA "MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO" VINUO U ZVEZDE: Ovaj njegov kolega odbio ulogu Tirketa, a ostalo je istorija

Uloga Tirketa u filmu i seriji "Montevideo, bog te video", proslavila je Miloša Bikovića.

Ulogom fudbalera Miloš Biković, je osvojio simpatije publike, a malo ko zna da je ova uloga bila namenjana Marku Janketiću, koji tada nije mogao da uskladi obaveze na filmu i u pozorištu.

foto: Ana Paunković

- Dragan Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da poveri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak ne samo da debituje kao reditelj već i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostor i poverenje. Mladi glumci retko kad imaju izraziti šarm. On se zarađuje iskustvom, ulogama, odnosom prema poslu - rekao je Biković pre nekoliko godina u Leskovcu i dodao:

foto: Damir Dervišagić

- Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge. Nadao sam se da ću dobiti ulogu Ivice Beka i pojaviti se u drugom delu, ali nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: "Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal". Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala. Imao sam treninge kad i cela ekipa, ali i nasamo s trenerom, i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navežbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će delovati kao da "ovaj dečko vlada fudbalom". Tako sam i koncipirao svoj lik - zaključio je glumac, prenosi magazin.novosti.rs.

(Kurir.rs/Blic/T.J.)

