ŠTA ZNAČI SANJATI TRUDNOĆU: Ovo su mogući RAZLOZI i tumačenja, evo šta ZAPRAVO znače TAKVI SNOVI i kako ih treba SHVATITI

Snovi o trudnoći simbolizuju da nešto u vašem životu raste i razvija se, a mogu da se odnose i na rođenje nekih novih ideja i na velike preokrete u životu. Trudnice u snovima su simbol lepih dešavanja koja vam slede u neposrednoj budućnosti.

Međutim, nekada san o trudnoći ili trudnici jednostavno odražava samo vašu želju da zatrudnite ili strah koji imate od toga.

Šta znači sanjati trudnoću i trudnicu?

Sanjati sebe kao trudnicu: Ukoliko sanjate da ste trudni, a to zapravo niste, to je znak da vam slede lepa dešavanja u narednom periodu. Ovaj san može da znači i da ćete imati materijalni dobitak ili da ćete započeti novu ljubavnu vezu ili prijateljstvo. Ako se u snu plašite toga što ste trudni, to znači da imate strah od promena i novih okolnosti koje dolaze. Međutim, ako ste zaista trudni i to sanjate, onda vas vaše unutrašnje biće podsvesno priprema za ulogu majke. Pored toga, ovaj san može da ukazuje na vaše strahove vezane za trudnoću, porođaj i majčinstvo.

Šta znači sanjati da gubite bebu?

San o gubitku bebe ukazuje na to da će neka stvar za koju ste se mnogo založili početi uskoro da propada. Ništa se neće odvijati po planu i bićete razočarani. Moraćete da se odreknete važnih ciljeva jer ćete shvatiti da je vaš trud uzaludan i da je te ciljeve nemoguće ostvariti.

Šta znači sanjati svoj porođaj?

Ako ste sanjali svoj porođaj, to je znak da ćete vrlo brzo imati neki dobitak i doživeti srećne trenutke. Porođaj može da simboliše i ostvarenje nekih starih ciljeva, započinjanje nove ljubavne veze ili prijateljstva ili pomirenje sa osobom sa kojom ste bili u svađi. Međutim, ako sanjate da ne rađate bebu, nego životinju, predmet ili neko nestvarno biće, to je znak da ćete se uskoro suočiti sa situacijama koje vam nisu po volji. Vi osećate strah zbog promena koje slede jer znate da se nećete dobro snaći u novim okolnostima. Često se dešava da u trećem tromesečju trudnoće sanjate bebu koja nema ljudske osobine. U poslednjem tromesečju trudnoće mogući su snovi o kitovima, slonovima i dinosaurusima, jer tada telo sve više raste i potpuno se menja.

Šta znači sanjati da je druga osoba trudna?

Ukoliko sanjate da je trudna neka osoba koju poznajete onda je to znak da ćete imati bolje odnose sa tom osobom. Takođe, ovaj san ukazuje na to da će se u životu te osobe dogoditi neke pozitivne promene.

Međutim, ukoliko sanjate da trudnica koja vam je poznata plače, to znači da će ta osoba na javi doživeti neke neprijatne situacije i da će morati da se suoči sa svojim strahovima. Ukoliko se desi da sanjate da je trudna neka nepoznata žena, to znači da ćete imati finansijski dobitak i da ćete biti srećni u narednom periodu.

Šta znači sanjati da radite test trudnoće?

Ukoliko sanjate da radite test za trudnoću, to ukazuje da počinje nova faza u vašem životu, bilo da je u pitanju emotivni ili poslovni život. Verovatno se pitate da li ste spremni za promene koje dolaze. San o testu za trudnoću često ukazuje i na to da se plašite da ćete zatrudneti, jer još uvek niste spremni za to.

Šta znači ako muškarac sanja da je trudan?

Nekada se može desiti da i muškarac sanja da je trudan. Takav san ukazuje na zabrinutost muškarca za svoj budući seksualni život i na strah od gubitka muškosti i potencije. Osim toga, može se desiti da muškarac sanja da je trudan baš u onom periodu kada mu je partnerka trudna. To je samo znak da se muškarac priprema za ulogu oca i da se to reflektuje na njegovu podsvest.

