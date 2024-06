"UBEĐIVALA ME DA JE TO PAPRIKA" Srbin kupio picu, zbog JEZIVOG dodatka umalo povratio: Radnica mi je otela parče i SMRVILA PRSTIMA

Higijena u objektima gde se poslužuje i radi se sa hranom je neizostavna, a čini se da bi jedan lokal brze hrane uskroro mogao da ima velikih problema, budući da ne birnu dovoljno o higijeni.

Jedan nezadovoljan kupac podelio je svoje nezadovoljstvo nakon što je na parčetu pice ugledao jeziv prizor od koga mu je pripala muka.

Iskustvo podelio na Redditu

Naime, momak iz Srbije je u anonimnoj objavi na Reditu podelio je svoje isksustvo sa hranom u kioscima brze hrane, nakon što je na svom parčetu pice video bubašvabu. Iako se odmah na miran način obratio radnici, ne želeći da pravi probleme na prvu, zbog njene reakcije prinuđen je da se obrati sanitarnoj inspekciji.

- Danas sam kupio parče pice u brzoj hrani i u njoj je bila bubašvaba. Otišao do radnice, koju inače znam, jer nisam hteo da pravim dramu i sve sam hteo na fin i kulturan način da završim. Radnica mi je otela picu, uzela bubu i bukvalno smrvila prstima, a pritom je bacila na pod ubeđujući me da je to neki komad tucane paprike.

Kako me je napravila budalom ja sam rešio da isteram ovo do kraja ako je ikako moguće, pa mi je tako potreban savet šta da radim. Čekam i vlasnika lokala da se vidim sa njim - napisao je momak pa dodao da je celu situaciju snimio kamerom.

Mreže se usijale

Nakon što je podelio svoje iskustvo mreže su se usijale od komentara, a svi su znatiželjno želeli da saznaju o kom lokalu je reč. Među komentarima su se našle i prave šaljivdžije koje su hele da opuste napetu situaciju.

"Za početak treba da zoveš sanitarnu, pošto su bilo kakve bube u blizini hrane nedopustive u ugostiteljstvu. Inače ne razumem šta je tačno pitanje, na šta misliš "da isteraš do kraja"?"

"Od sutra pizza la cucaracha na meniju", bio je jedan od šaljivih komentara.

