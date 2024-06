ZA NJOM MUŠKARCI LUDE, A UDALA SE ZA SEBE: Atraktivna lepotica nije pronašla SREĆU U BRAKU, pa se odlučila na radikalan potez

Za venčanje je potrebno dvoje, makar protokol tako nalaže. Međutim, ima i onih kojima za sklapanje braka nije potreban partner ili partnerka već oni to mogu i sami.

Brazilski model donjeg veša i influenserka Kris Galera pre nekoliko godina šokirala je javnost kada se udala ispred katoličke crkve u Sao Paulu. Ona je obavestila svoje fanove da je stupila u brak sama sa sobom.

"Nije me bilo sramota, odlučno sam stala ispred crkve. Sama sam se našminkala i napravila frizuru. Svi su gledali u mene jer nisam imala verenika", rekla je Galera o svom venčanju dodavši da je čak bacala i bidermajer.

Klis Galera se udala za sebe foto: Jam Press/CO Press Office / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dok za Galerom muškarci lude i sigurno je da u svakom trenutku može naći barem 10 koji bi bili njeni partneri, ona je odlučila da se uda za sebe. Naime, reč je o trendu pod nazivom sologamija, u kojem se samci venčavaju sami za sebe šaljući poruku društvu da im ne treba partner za sreću.

"Većini ljudi se to svidelo i bilo im je zanimljivo da gledaju. Misle da se šalim, ali zapravo sam odlučila da se venčam sama sa sobom! Čak su mi neke žene rekle da će to i one uraditi", rekla je Galera i dodala da joj se udvaralo "na hiljade" muškaraca na Instagramu koji su joj ponudili brak.

Muškarci su za njom gubili glavu ali ona nije želela da im bude žena foto: Printscreen/Instagram/cristianegaleraoficial

Međutim, ona je na sve ponude odgovarala time da nije zainteresovana da sklopi brak sa njima.

"Volim da budem prioritet i ja sam sama sebi prioritet", izjavila je. Nije potpuno odbacila mogućnost da se jednog dana skrasi sa svojom srodnom dušom.

"Nikada se neću razvesti od sebe, ali ako se i pojavi prava ljubav, poželeću da proživim to iskustvo. Staviću partnera na drugo mesto, prvo je uvek rezervisano za mene", objasnila je.

Nakon par meseci, razvela se od sebe foto: Printscreen/Instagram

Međutim, samo nekoliko meseci nakon ovog neobičnog venčanja, usledio je razvod. Govoreći o svom kratkotrajnom braku, Kris je navela da je bila „srećna dok je trajalo“.

„Počela sam da verujem u ljubav kada sam upoznala jednog posebnog muškarca“, priznala je ona.

(Kurir/M.J)

