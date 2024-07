"NISAM HTEO DA JOJ PLATIM VEČERU JER JE DEBLJA NEGO NA INSTAGRAMU": Upoznao je devojku na INTERNETU, a onda je uživo usledio šok!

Sastanci "na slepo" sa osobama koje nikada nismo pre toga videli uvek mogu doneti dozu neprijatnosti. Nikad ne znamo da li je taj neko sa druge strane "žice" bio iskren prema nama ili je sve bila samo neka podvala.

Jedan mladić doživeo je veoma neobično iskustvo koje je ispričao na internetu, a kada je objasnio kako se poneo prema devojci koju je izveo na sastanak dobio je brojne negativne komentare. Naime, upoznali su se putem Instagrama i odlučili da odu na prvi sastanak u jedan restoran. Kada su se videli on je shvatio da ona ne liči na onu sa društvenih mreža čije je fotografije gledao i u koju se zaljubio.

Upoznali su se nakon dopisivanja na Instagramu/ilustracija foto: Profimedia

"Njen profil je imao nekoliko slika, a izgledala je prilično vitko, što je moj tip jer treniram i vodim zdrav način života. Međutim, kada sam je video uživo, bila je znatno deblja nego na slikama. Razlika je bila baš primetna. Nisam hteo da je dovodim u neprijatnu situaciju, pa to nisam komentarisao i otišli smo u restoran", napisao je momak na društvenoj mrži Redit.

Nakon večere doneo je šokantnu odluku

Posle večere, kada je stigao račun, on je izvadio novac samo za ono što je on jeo i pio, ali devojci nije želeo da plati večeru. Posle rastanka, je od nje dobio niz poruka u kojima je izražavala svoje razočaranje njegovim ponašanjem. "Bila je ljuta što joj nisam platio večeru, niti sam joj dao neki kompliment, tvrdila je da se zbog toga oseća neprijatno. Rekla je da je to prvi put da muškarac nije platio nešto za nju. Pokušao sam da budem iskren i rekao sam joj da su njene slike obmanjujuće i da me ne privlače devojke s viškom kilograma, što je nju dodatno razbesnelo. Napisala mi je u porukama da sam nevaspitan i ženomrzac. Ipak, i on aje pričala kako muškarac treba da bude određene visine kako bi bila s njim, pa to što je rekla smatram pomalo licemernim. Inače, uvek ja plaćam račune kada izlazim s devojkama, ali ovog puta to nisam hteo da uradim, jer ona nije bila iskrena prema meni i bilo mi je neprijatno s njom,“ objasnio je.

Mladić je platio račun samo za ono što je pojeo foto: Profimedia

Momak je na kraju priče upitao ostale korsnike te društvene mreže da li je u pravu. Jedna žena je odgovorila:

"Oboje obraćate pažnju na pogrešne stvari. Moj muž i ja nismo davali komplimente jedno drugom na prvim sastancima, previše smo vremena provodili zabavljajući se, pričajući i šaleći se. Ne znam jesam li ikada nekome dala kompliment na prvom sastanku ili čak primetila ako mi neko nije dao kompliment. Koga je to briga? Možeš da shvatiš sviđaš li se nekome i da li voli da bude u tvojoj blizini i bez toga. Važno je da možete da razgovarate o svemu, da imate isti smisao za humor, da se razumete. Izgled je najmanje važan.“

(Kurir.rs/Najžena/M.J)

