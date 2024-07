SPORTISTI U PARIZU GLADUJU: Novi SKANDAL trese OLIMPIJSKE IGRE, hrane nema za sve, a neke namirnice su i zabranjene zbog POŽARA

Olimpijske igre u Parizu na samom startu izazvale su burne reakcije zbog kontroverznog programa na danu otvaranja. Sada se pokrenulo novo pitanje u javnosti i medijima, a odnosi se na hranu.

Francuski portal L'Équipe izvestio je da su takmičari rekli da nije bilo dovoljno hrane za sve, tačnije da je nedostajalo jaja i mesa s roštilja, a isto je i za The Telegraph izjavio Endi Anson, izvršni direktor tima Velike Britanije. On je rekao da nije bilo dovoljno jaja, piletine i ugljenih hidrata, a neki su se britanski sportisti požalili i na to da im se poslužilo sirovo meso.

Predsednik organizacije Olimpijskih igara birao je obroke koji će se služiti foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Šta će se jesti na Olimpijskim igrama u Parizu? 60 posto hrane biće bez mesa

"Na početku svakih Olimpijskih igara obično postoje dva ili tri problema - ovoga puta veliki je problem hrana u olimpijskom selu, koje nema dovoljno", rekao je Anson za The Telegraph.

Kako bi rešili taj problem, Britanci su angažovali ketering za svoje sportiste kako ne bi morali jesti u olimpijskom selu i kako bi za njih bilo dovoljno hrane, izveštava The Telegraph.

Službeni ugostiteljski partner olimpijskog sela, Sodexo Live!, na sve to je odgovorio da će se količine hrane povećati kako bi se zadovoljile potrebe sportista, no na primedbe o sirovom mesu nisu ništa rekli.

Skandal koji je potresao veče otvaranja foto: Printscreen

60 posto obroka na Olimpijskim igrama biće bez mesa, neke namirnice su zabranjene

Podsetimo, organizatori Olimpijskih igara u Parizu najavili su da će čak 60 odsto hrane koja se služi široj javnosti tokom događaja biti bez mesa, a 80 odsto svih jela serviranih na Olimpijskim igrama biće proizvedeno od lokalnih namirnica iz Francuske.

Iz organizacije kažu da će 33 odsto hrane biti na biljnoj bazi, a prvi put će oko 15.000 sportista jesti iz tanjira koji se mogu prati umesto iz onih jednokratnih. Jela koja će se posluživati u ovom restoranu kreiraće neki od najpoznatijih francuskih kuvara.

Osim toga, na ovogodišnjim Olimpijskim igrama poslužaće se čak 40.000 obroka dnevno, a neke su namirnice i zabranjene. Prženi krompirići neće se posluživati ​​u olimpijskom selu jer se korištenje friteza u prostoru s tolikim brojem ljudi smatra potencijalnim rizikom od požara.

Osim toga, zabranjen je i avokado, i to zbog ekoloških razloga. Naime, avokado bi se trebao uvoziti izdaleka, a osim toga, za rast avokada potrebno je puno vode.

