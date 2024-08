"ČUVALI SMO SE ZA BRAK PA DOŽIVELI UŽAS, JEDNOSTAVNO NIJE ULAZILO" Ispovest para koji je NEVINOST čuvao da bračnu noć pa se razveo

U davnim vremenima podrazumevalo se da devojke ulaze nevine u brak i time dokazuju svoju čistotu te da su ljubav čuvale baš za tog parnera. Poslednjih godina čini se da je to ponovo u "modi", te neretko čujemo svedočanstva o budućim suprugama koje su se čuvale za brak a neretko je to radio i njihov partner.

Međutim, koliko su intimni odnosi bitni svedoči i priča jednog para koji je ušao nevin u bračni život, a onda je usledio debakl.

Potresna priča bračnog para iz jedne istarske župe okončana je takozvanim crkvenim razvodom braka, koji može biti vrlo komplikovan postupak u kojem razvod na kraju odobrava sam Papa. "Živeli smo kako doliči pravim katolicima. Uzeli smo se iz ljubavi i poštovanja. Nevinost smo čuvali do prve bračne noći. No umesto vođenja ljubavi doživeli smo užas. Ovakav brak nema smisla. Oboje želimo decu, ali kako kad ga ne možemo konzumirati? Jednostavno, znate, nije ulazilo", govori su mladenci. Postupak razvoda je nedavno pojednostavljen, zahvaljujući inicijativi pape Franje, ali slučaj nesrećnog istarskog para, kojemu je dimenzija muškarčevog polnog organa bila nesavladiva prepreka na putu do srećnog zajedničkog života, jedinstven je i u svetskim razmerima.

Sveštenik koji je venčao ovaj par u jednoj maloj istarskoj župi u retkim trenucima svedoči o ovoj tužnoj i neprijatnoj epizodi mladog para (svakako, ne otkrivajući identitet nesrećnika), želeći ih tako upozoriti na sve moguće prepreke koje bi se, od prve bračne noći, mogle naći pred njima.

