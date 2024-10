da li ste znali

Kad čujte šta znači izraz "Jel ti maca pojela jezik", više ga nikad nećete koristiti: Poreklo je surovo i veoma bolno

U zvaničnim izvorima na engleskom, prvi put je upotrebljena 1881. u jednom tekstu u magazinu “Bayou’s Monthly” broj 53 sa naslovom “Has the cat got your tongue, as the children say?”