Pasmina poznata po svojoj nepokolebljivoj odanosti je bigl. Uzgajani za lov u čoporima, biglovi vole društvo i smatraju se jednom od najboljih pasmina za decu. To znači da je to, dakle, dobar izbor za živahnu porodicu.

Goddard on the Go / Alamy / Alamy / Profimedia