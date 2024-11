Do vas mogu dopreti spletke od kolega od kojih to niste očekivali. Neko od njih će pokazati svoje pravo lice. Vaš odnos s partnerom može biti prožet krizom poverenja. Došla je do udaljavanja između vas. Glavni problem je loš imunitet. Vage u najkraćem mogućem roku moraju nešto konkretno da urade po tom pitanju.