Kagdas je dodao: „Volim da putujem koliko i on, a takođe jedem i luksuznu hranu. Ali to je dodalo nekoliko kilograma mojoj težini. Takođe me često pozivaju startap kompanije i pitaju za moje mišljenje – kao da živim njegov život, kao i da ličim na njega. Ipak, znam da nikada ne bih mogao zameniti original. Za mene je on, pre svega, najuspešnija osoba na svetu. I posvetiću sve svoje napore samo da budem kao on."