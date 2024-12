"Bilo je verovatno oko 50 ajkula, a ja plivam na ovom istom mestu mnogo godina. Pecaroši bacaju ribu tamo gde su ajkule, a pošto one imaju jako loš vid, pomislile su da je moja noga komad ribe. Morala sam da pijem antibiotike u slučaju bilo kakve bakterijske infekcije. Boli me noga već nekoliko dana. Proveli smo sa njima dobar sat, a onda sam odlučila da se vratim na naš brod. Tada su se uslovi poboljšali i pomislila sam: Super! Kada sam se vratila, ova ajkula je odlučila da me ugrize. Mislila sam 'ovo je sreća', jer se to dešava tako retko", navela je Lilijan.