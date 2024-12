Alhana Batler i njen suprug Riki godinama su priževljivali da dobiju bebu . Kada su uradili poslednji kućni test na trudnoću i videli negativan rezultat, bacili su ga u kantu. U jednom trenutku videli su kako je njihov pas izvadio test iz kante za đubre, a on je pokazivao pozitivan rezultat.

"Išla sam kod lekara, ali su mi rekli da se moje telo teško privikava na trudnoću i bebu u stomaku. Dešavalo se da nisam mogla da hodam. Ležala sam na krevetu, a Keola je satima bila pored mene satima i samo gledala u moj stomak. A, onda bi počela njuškom da me gura kao da me tera da idem negde. Njeno ponašanje je bilo krajnje čudno, ali nisam znala šta to pokušava da mi kaže", dodala je ona.