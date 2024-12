Problematične teme u filmu

Godine 2022. objavljena je specijalna emisija povodom 20. godišnjice filma, "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years On, u kojoj su režiser Ričard Kurtis, Ema Tompson, Hju Grant i drugi prisetili snimanja. Tom prilikom publika se ponovo zapitala da li je Laura Lini završila u krevetu sa zgodnim kolegom i da li će brak likova Eme Tompson i Alana Rikmana preživeti njegovu hladnu izdaju.