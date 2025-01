Uslov za sklapanje braka bio je da se on ne konzumira do Simonidine 12. godine i te garancije su Milutin, njegova majka, velmože i crkveni velikodostojnici morali da potvrde zakletvom. Ovim političkim brakom Milutin nije postao samo vizantijski zet, već je došlo do trajnog povezivanja dve države, i ne samo to. Srbiji su ovim putem priznata sva Milutinova osvajanja vizantijskih teritorija, kao i ravnopravnost sa naslednikom drevnog Rimskog casrtva - Vizantijom, a to je i bio kraljev najveći cilj koji je uspeo da postigne.