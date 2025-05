"Treba neko da napiše jelovnik, nema ko. Mene zvali, kolega, hajde da napišeš jelovnik i ja napišem jelovnik, a bili su bolji majstori od mene, znali su više. Dođe dostavničar sa robom, treba pročitati prijemnicu, ne znaju šta kako, ajde ti kolega i u trećoj godini ja postanem maltene šef i niko me nije zamenio do penzije ," prisetio se kuvar Mića pa dodao:

"Neko me gurnuo, ko me je gurnuo, ne znam. Ajde prvo u skupštinu, u restoranu, po pozivu, kada dođu gosti. I dođem ja. Nikada se nije gledalo ko je gost. Šta ja treba da spremim, to spremim. Je l' bilo dobro jelo, bilo je. Ako mi daju honorar, daju, ako ne, nikom ništa. Za partiju za narod. Ja sam kuvao kada su mu dolazili gosti. Kada je u vozu, na brodu, na Karađorđevu ili vili, tada sam ja. Uvek sam se na distanci držao, poštovao, ja sam sluga, ja sam kuvar on je državnik," kazao je Mića za Kurir.