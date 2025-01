Milan Ponjević govorio je bez dlake na jeziku o svim pojedinostima industrije za odrasle.

Slušaj vest

Najpoznatiji srpski glumac filmova za odrasle, Milan Ponjević, umetničkog imena Lanmi Miami otvoreno je govorio o svom posve "neobičnom" poslu. On je gostujući u podkastu

VOSTCAST bez dlake na jeziku izneo sve detalje sa snimanja.

Otvoreno je govorio o svojim počecima, kako je upoznao lepu suprugu, zbog koje mu svi zavide, kako izgleda jedan njegov radni dan, a otkrio je i male tajne svog "zanata". Njegovu ispovest prenosimo u nastavku.

Kako je sve počelo?

Foto: printscreen/youtube/votcast

To datira još iz perioda kada sam ja pogledao prvi pornografski sadržaj na TV-u kao klinac. Ja kad sam video prvi pornić, ja sam odmah skapirao, brate, to je to. Ništa drugo me ne zanima. Znači, ja znam, ja ću to da radim, to je to, to mi se sviđa.

A mislim da sam počeo da ga šiljim sa 10 godina i u istom periodu sam i vedio svoj, ne svoj prvi pornić, nego prvi pornić uopšte. I eto, bukvalno od desete godine, od malena, ja imam, brate, jednu viziju, jedan cilj, jednu želju i to je to. Jedan put kako jem idem i ono, svoj san.

Prijavljuješ se isto kao i za bilo koji drugi posao. Dok sam živeo u Srbiji, ja sam tražio oglase i bilo kakav kontakt da se time bavim ovde, ali to je bilo bezuspešno. Nisam mogao da dođem do ovog Sloboda Nastankovića koji je naš čuveni režiser pornografskih filmova. Ne znam da ste čuli za njega.

Nisam mogao da dođem i onda sam shvatio da ja moram napaliti preko, znaš. Ideš tamo gde postoji industrija. Imaš, brate Mađarsku. Imamo tu komšije Mađare. Oni to rade baš, baš, ono, najveće na svetu. Pored Los Anđelesa. Da, da, Mađari bre, ozbiljni.

Milan Ponjević sa glumicama

1/16 Vidi galeriju Milan Ponjević sa glumicama iz filmova gde je glumio Foto: Printskrin/Instagram

Jača je Budimpešta od Majamija. Jača je Budimpešta od Las Vegasa. Los Anđeles je broj jedan, Budimpešta je broj dva. I onda idu ostali. Onda možda je broj tri, Prag. A tek onda idu Majami i Las Vegas.

Sve je to jedna industrija. Okej, ovi su u Evropi, ovi su u Americi. Moja poenta je da je Euroliga ozbiljna.

Preko okeana

Odlazim u Ameriku na work and travel. Infozonu sad ću ja da sam... Pa to mi je bila samo odskučna daska i jedna stanica do mojih snova. Ja nikada nisam imao ambiciju da živim u Evropi. Nije me nikad privlačila Evropa kao većinu naših ljudi, Nemačka i tako to.

Ja sam uvek gledao da idem na neko englesko govorno područje, a Amerika me palila od malena, uvek sam se ložio na Ameriku. To mi je bio san. Otišao sam na Aljasku.

Kad sam otišao u Majami nisam odmah uletao u industriju, znaš, ti tamo dođeš pa dok se ono malo adaptiraš, dok se smestiš, dok se navikneš. Dugo sam radio u ugostiteljstvu, prao sam stolove, to je sve došlo naknadno.

Brak zbog papira

Nisam imao nikakvu zelenu kartu, ništa I ja sam celu priču i karijeru izgradio, brate, ilegalno, kao ilegalac Da, da, da, i sad sam se oženio. Oženio sam se zbog papira, ali sam je kasnije zavoleo. Ona je Meksikanka.

Foto: printscreen/youtube/votcast

Kad smo se mi upoznali ja sam već četiri godine se bavio time, baš sam bio duboko u tome i ono, baš sam bio zagrižen, kako da kažem. Videla je o čemu se radi, koja je priča, misliš, šta ti da menjaš čoveka, brate, ono, usponu karijere, šta sad kao, ti ćeš...

Upoznali smo se tako što mi je bila taksi vozač kad sam išao na snimanje. Bila je samo šema. I ona je mene vozila u početku, pošto tada nisam imao auto. A ona je imala BMW X5.

Ovako izgleda razgovor sa suprugom

1/4 Vidi galeriju Supruga porno glumca Milana Ponjevića, poznatiji kao Lanmi Maiami Foto: printscreen/instagram/milan_ponjevic, Instagram/milan_ponjevic

Nju ne interesuje s kim ja tog dana radim. ona zna da se ja tim ne bavim, ali nije da sad mi idem u detalje. Pita me "E, kako je bilo na poslu?" Ja kažem "Jebeno". Šalu na stranu, pita me kako je bilo na poslu, ja kažem dobro ili loše.

A ako kažem dobro, ništa, menjamo temu, ručak je na stolu, pustam ja nešto, gledam na YouTube, Netflixu, šta god, ide dan dalje. A ako kažem loše, onda kao pravi prijatelj, sedne i pita me šta je bilo. E onda pričamo na tu temu, ako je bilo nešto loše.

Moja industrija, kao i svaka industrija, je puna raznih tipova ljudi. Znači, ono, sto ljudi, sto ćudi. Znači, svega ima. Imaš i klinke raspale, nemaju veze ni sa čim. Imaš ti starije gospođe. Dođe ti jednostavno...

Upoznavanje

Foto: Instagram/milan_ponjevic

Kada priđem devojci, kada se upoznajem, ja priđem kao džentlemen, baš pokažem te naše evropske manire. One su to gledale samo na filmovima i samim tim što ja priđem sa tim stavom, to je njima nešto novo, nešto wow, nešto egzotično.

I akcenat, i sve to, i kad vidi, znaš, ono, dođe i belac iz Evrope, ima akcenat, ja još imam svetle oči, pale se na to, znaš, i pokažeš joj taj šmekerizam, znaš, i kreneš sa tom spikom, one se sve istupe. Mi imamo tamo, brate, baš prođu kod tih Amerikanki, baš zato što smo na dobrom glasu. Na dobro smo glasali, evo ja se trudim.

Znači one, samim tim, one znaju šta sledi to snimanje i koliko to traje i tako dalje, ali bitno je da partner sa kojim one rade taj dan da je normalan lik, da neće da ih otkine u nekom smislu, da neće da bude agresivan, da će to da bude normalan rad.

Upoznajem ljude sa Srbijom generalno. Mislim, prvenstveno na te devojke sa kojima radim, zato što 99% njih nikad nije ni čulo za Srbiju. I onda imaju lepo iskustvo sa mnom, prelepu, i onda ja objasnim, ja sam iz Srbije. Ali pokažem na mapi.

Kako izgleda snimanje

Foto: Printscreen

E nema kasting, to si pričao o nekom kastingu, ja se bavim ovim već skoro 7 godina i nikada nisam video nikakav kasting, ne postoji kasting. Pa brate, aplikiraš online, one ti traže da im pošalješ fotke tvoje.

Ja sam otvorio, pored toga što sam aplicirao na sve strane, jedan od sajtova gde sam ostavio svoje podatke i svoje slike se zove sexyjobs.com. I sad to je neki internacionalni sajt, ne samo za pornografiju, nego za sex work generalno. Ima tu i striptiz, i ovo i ono. I za snimatelje, i za crew, i za sve.

kad sam napravio tu taj profil, meni su se javili, automatski javili su mi se i kompanije i agenti i ovo i ono, hajde da vidimo, da radimo nešto zajedno. I javio mi se taj jedan producent i agent iz Majamija i rekao je, e, sviđaju mi se tvoje slike, ovaj, podaci koje si ostavio, sviđa mi se to što nemaš tetovaže.

Jako je teško da nađeš osobu da nema ni jednu tetovažu, pogotovo u Americi. I sad ono, što imaš manje tetovaže, bolje. Više se ceni, ona ti cena skače, nema ni jednu tetovažu. Baš zato što je redkost. Ako hoćeš da snimaš za Vixe, za ovu najjaču kompaniju, oni uvek gledaju da je to neki bez tetovaža.

Gledaju da nemaš i neke vidne ožiljke, nemaš piercinge, znaš ovaj, mislim ja ne kažem da ne možeš da se baviš i sa tetovažom, mislim možeš, ali uvek će da budu poželjniji ljudi koji nemaju ništa od toga.

Prvi film u Americi

Foto: printscreen/instagram/milan_ponjevic

I javi se meni taj čovek iz Majamija i rekao, ajde ovaj, ja bi tebi zakazao snimanje, platit ću ti taj test. Mi se svi testiramo, to je uslov da bi se uopšte bavio time. I ja rekao, dobro, super, ukazala mi se šansa.

Rekao može, zakazali smo termin i otišao sam na tu lokaciju, sve je bilo spremno, devojka koju su mi dali prvu, bila baš lepa, evo brate, samo što nisam zaljubio.

Ona se meni svidela, baš je, baš je, ono skroz moj tip. Latina neka isto, baš je dobra. I ovaj, odradio sam to. Iskreno ti kažem, ne sećam se da sam imao neku veliku tremu tu prvog puta.

Kako izgleda snimanje

To sve zavisi od projekta koji radimo i od produkcije koja to proizvodi. Sad, neko radi scene sa glumom, neko radi bez. Obično kada radimo te scene bez glume, koju ja najviše volim da radim, iskreno. Taj stil se zove gonzo. Ja najviše volim da radim gonzo. To ti je kao Rocco Siffredi, cela ta ekipa, oni rade taj gonzo, oni su kraljevi gonza.

To ti je ono klasičan performans, klasična jebačina, bez ikakve skripte, bez plana i programa. Kako ti osećaš da energija ide, tako ide Pornić. Sam kreiraš, bukvalno ti si freestyle. Freestyle, ja to najviše volim da radim. Nisam to radio u početku. U početku, mislim, to ne daju svako. Prvi put je tu, pa ajde ti freestyluj, znaš.

Foto: Printskrin/Instagram

U početku te godinama prvo usmeravaju: ajde daj mi ovako, daj mi onako, ajde ovo. Oću četiri minuta doggy style, oću četiri minuta missionary, oću četiri minuta cowgirl, oću četiri minuta reverse cowgirl. Znaš, onda idemo završnica, come shot, razumeš?

Par puta mi se desilo da svršim prevremeno. Onda se vidiš sa kamermanom, hvata se za glavu. Onda možeš brate opet, pa može, ali nikada ta reakcija nije ista posle.

Priprema

Malo se protegnem, malo noge rastimam. Ali da, pripremam se, naravno. Mislim, najbitnije čvrst san. Ja moram da spavam 8 sati dnevno. Kako bi moglo da funkcioniše. Naravno, nekad namestim ustupke, ne možeš baš uvek da ospavaš, ali trudim se da spavam 8 sati dnevno. To je broj 1. Pod broj dva, ja moram da radim često kardio i da treniram.

Dobro, malo sam lenj što se tiče treninga, teretane i ovih tegova, ali gledam da odradim sklekove, kad god mogu, malo nekih zgibova, malo da se teglim.Ali glavna stvar mi je kardio, znaš. Jer ako ne radiš kardio, džaba mišići, džaba sve, ti ćeš da crkneš na pola seta. Naravno koristim suplementaciju, redovno svaki dan pijem i cink, magnezijum, voće jedem.

Da bi se to odradilo sve profesionalno. Ti moraš, brate, da imaš da budeš u erekciji non stop. Ne savetujem nikom da koristi. Ja nikada u životu nisam uzeo vijagru za privatni život, da se razumemo. Ja uzmem malo, grizem pola, razumeš. Čisto, čisto. Pa da, za strujanje, malo da ide ta krv jača, znaš.

Koliko dugo se snima?

Foto: printscreen/youtube/votcast

Snimam u proseku, deset puta mesečno. Nekad gruvam jače, nekad malo slabije, ali prosek mi je deset.

Purnić je ono baš po ceo dan. Znači ja sam bukvalno trenirao za to u srednjoj školi. Ja nisam radio domaći ni jednom. Znači kakav domaći, kakva škola. Ja sam svoje slobodno vreme koristio da budem u sobi sa devojkom i bukvalno nisam izlazio iz sobe po ceo dan ko dete strešnje se mi skidalo.

To su godine i godine vežbanja, vežbanja, probavanja, ono, svašta smo radili. Pa koliko ona puta možda svrši, pa koliko puta ja, pa onda po ceo dan, brate. Neka snimanja traju i do 10 sati. Seks traje 30 minuta.

Male tajne

Video sam da sada ljudi imaju problem da svrše. Kod mene je obrnuti problem da ne svršim. Kad se desi to samo ponavljam "Vadi ga napolje". Imam kolegu, lupi sebi šamar, ne znam. E, vidi, to je sve od osobe do osobe. Svako treba da nađe neki svoj fazon.

Foto: Instagram/milan_ponjevic

Znači, ti da bi se bavio ovim poslom, ti prvenstveno moraš da poznaješ svoje telo jako dobro. Kolega se grize za pesnicu. Kad si blizu, brate, izvadiš ga i udahneš, izdahneš tri, pet puta i vrati. I tako možda guslaš ceo dan.

Zašto žene koriste sunđer?

One stavljaju sunđere zato što imaju menstruaciju, a ne bi da odkažu snimanje, a treba im lova i daj da odradimo to. I uzme one sunđer za šminku, što ove šminkerke, puder stavljaju, pa mažu.

I onda kad to pipam glavićem nekako baš bude neprijatno. Baš bude ono paćenje. Zato ja volim analni seks, preferiram. Ništa ne stavljaju u dupe.

Bonus video: Naša glumica otkrila kako snima eksplicitne scene