Navike u ishrani Donalda Trampa otkrivene su u knjizi Let Trump Be Trump koju je napisao bivši voditelj kampanje Korej Levandovski. On tvrdi da predsednik često ume da izdrži 14 do 16 sati bez jela. Veliki je fan vekne od mesa, a to je poznato još od 2005. godine, kada su se on i Melanija pojavili u gostima kod Marte Stjuart. Tamo su pripremali obrok, za koji je Tramp rekao da mu je omiljeni.