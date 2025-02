Međutim, želeo je da napravi promenu u svom životu i to drastičnu. Danas je budustički monah , a put do toga nije bio jednostavan.

"To mi je promenilo život jer sam pronašao pravu sreću unutra. To je kliše, ali istina je da imamo moć u sebi da napravimo neverovatne pomake u svom životu od jednostavnog sedenja sa samim sobom i udubljenja. Prešao sam od razmišljanja da ne mogu da meditiram više od 5 minuta dnevno do meditacije između 60 i 90 minuta dnevno. Ne samo posvećenost monaha da žive životom koji žive iz dana u dan, već i koliko mi je to pomoglo u mom životu. Volim budističku i monašku kulturu, međutim, nisam siguran da li me terevada budizam privlači iz nekoliko razloga jer smatram da služim drugima, plus želim da imam ženu i porodicu. Zaista sam uživao u iskustvu, ali sam se borio sa jelom samo dva puta dnevno", govorio je Ešli za sajt jedne od zajednica koje promovišu budizam.