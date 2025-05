Nikolina majka Joka Kalabić , koja je pored Nikole imala i šest godina mlađu ćerku Angelinu , se udaje za žandarma Nikolu Prodanovića i s njim dobija sina Nedeljka 1916. godine. Međutim, tada dolazi do filmskog preokreta. Do vlasti je stigla vest da je Milan Kalabić ipak živ , pa je njegova porodica po kazni poslata u zloglasni logor u Aradu , gde je Joka provela ostatak rata sa troje dece.

Nikola je posle osnovne škole u Beogradu završio šest razreda gimnazije. Prema sećanjima Nedeljka, Nikolinog polubrata, Kalabić je bio nemiran i problematičan. Po završetku gimnazije, upisao je srednju tehničku školu u Beogradu 1925. godine koju je završio 1927. i do 1945. se nije vraćao u rodno Podnevlje. Po završetku škole upućen je na odsluženje vojnog roka u Inžinjerskoj podoficirskoj školi “Kralja Petra Velikog Oslobodioca” u Mariboru i tamo ostao do 11. jula 1928, a službu je vršio veoma dobro.

U svojoj tamnoj, u stvari crnoj, dobro sašivenoj uniformi, imao je stil i pozu džentlmena i vojnika. Njegovi podvizi su bili skoro legendarni. Zbog svoje stege nad ljudima i bespomoćnosti partizana, bilo da se uvuku u njegovu organizaciju ili da nađu prevrtače, on je bio njihov prvi i najveći protivnik. To mi je potvrdio i general Peko Dapčević , partizanski komandant koga sam kasnije sreo u Crnoj Gori…”

Kapetan Dimitrije Antonović , komandant Kosmajskog korpusa, imao je takođe krupne zamerke na rad Kalabića: “On ima samo jedan cilj: što više staviti pod svoju komandu, što slavniji biti! Inače i ne učestvuje u borbi. Oko 90 ljudi sa 15 zorki samo njega čuvaju i kad i u klozet ide prate ga. Inače bez harmonikaša se nikud ne mrda. Pravi velikan. Sposoban ali lukav i prepreden do krajnosti i prvo gleda sebe pa tek onda sve ostalo. Hvata vezu sa svima i ne pita ko su i šta su. Tu su i nedićevci, i ljotićevci, i Nemci, i Bugari, i kurve, i poštene žene, sve, sve! Ume sa ljudima i svakako mora da se prizna da ima uspeha, samo se bojim da je to prividan uspeh. Tuče gde god dođe, ubija, kolje, pali i jede samo pileće i svinjsko pečenje. Seljak mora da da novac. Seljak sve ovo vidi i zna, ali sagao je glavu pa trpi li trpi.”

Do Draže su stizale i pozitivne, ali i negativne vesti o Kalabiću, čak i takve da Kalabić negativno komentariše Dražinu decu kako su naklonjeni komunizmu. Nikola je Draži slao opširna pisma u kojima mu objašnjava da su to sve klevete, i da će “do poslednjeg vojnika i do poslednje kapi krvi ostati veran zakletvi datoj Kralju, ali za sada ću izvršavati naređenja samo Dražina, a kada Kralj dođe, onda njegova. Sve što sam radio do danas, radio sam svesno za Srpski, Kralja i Otadžbinu, verujući u Vas kao u Boga. Ako me niste dovoljno upoznali i smatrate da sam štetan, ja Vas molim da me razrešite dužnosti koju obavljam…”