Tradicionalni karneval u Riju počeo je 28. februara i trajaće do 8. marta. Karte za uživanje sa tribina ove manifestacije kreću se po cenama i do 430 dolara. Međutim, to ne sprečava turiste iz celog sveta da svake godine dođu na karnerval i uživaju u svojevrsnom događaju za pamćenje.