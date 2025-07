Govori se i da je, dok je kao vaspitač radio u Banji Koviljači, iz ledene vode spasao dečaka koji se davio. Dobio je u to vreme smrtonosnu tuberkulozu. Lekari su mu davall najviše tri meseca života, on se oporavio i dočekao duboku starost.

Kada je reč o njegovom obrazovanju, kao zanimljiv detalj izdvaja se to što je đačku kupu delio sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem.

"Ja sam sedeo u prvoj klupi. Sa desne mi je strane bio musliman Meša, a sa leve jedan Hrvat. Ja sam bio u sredini. Tako da smo živeli, što se kaže, kao braća, kao svoji... Tada se to nije tako osećalo jer se videlo da su vremena teška i da idu još gora. Tako su te razlike i nacionalne i ove druge bile neprimećujuće. Sad se suviše ističe ponekada nacionalnost i vera... A onda je bili smo drugovi školski, u istoj klupi smo sedeli Srbin, Hrvat i musliman", rekao je patrijarh Pavle.

"Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja".

"Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo".