Bez obzira verujete li u nadrealno ili ne, ne može se poreći da ćete se naježiti ako nađete nešto jezivo u svom domu. Tako je jedna žena podelila zabrinjavajuću poruku od četiri reči koju je pronašla na zidu kuće koju je kupila te se zapitala treba li to da shvati ozbiljno.

Kako je objasnila, nadala se da je to samo šala ali na nju je potpuno drugačije reagovao njen suprug koga je poruka "izludela". Nakon ovog natpisa, počele su da se događaju čudne stvari. Žena je svoju priču pojelila na Mumsnetu, popularnoj britanskoj internet platformi i forumu, te je rekla da su se ona i muž upravo preselili u novu kuću. Istakla je da nije preterano stara, već da je izgrađena 1930-ih.

"Pronašla sam ovu poruku iza poštanskog sandučića na ulaznim vratima", napisala je žena te je podelila reči koje su uznemirile njenog supruga. Na zidu je pisalo: "Budite oprezni zbog duha". "Mislim da je to šala. A i bojler se pokvario, pa ne znam je li to za to kriv duh", našalila se žena. Dodala je i da su prethodni vlasnici u kući živeli 1990-ih, pa su verovatno oni napisali poruku.