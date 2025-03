Hitler je bio besan govoreći da se knez Pavle krije iza parlamenta. Kada se vratio u Jugoslaviju primio je telegram od britanskog kralja Džordža kojim ga je pozvao da dođe u London. Britanija kao da se na neki način takmičila sa Berlinom, pa je Pavlu uručen Orden podvezice. Dve nedelje posle povratka u Jugoslaviju, do kneza je stigla vest da su Nemačka i SSSR potpisali pakt o nenapadanju. Napetost je rasla, a on je znao da je rat na pomolu.

Ubrzo je Pavle primio poziv od Hitlera da poseti Berhtesgaden, znao je da je sa odugovlačenjem gotovo i da mora da uradi ono što je najbolje za svoju zemlju. Četvrtog marta Pavle je tajno otputovao u Nemačku. Tamo je proveo pet časova sa Adolfom Hitlerom. Hitler je učinio sve što je mogao da uveri kneza da potpiše Trojni pakt, dok je ovaj iznosio brojne razloge zašto je nemoguće da to učini. Kada bi to uradio, narod bi se pobunio jer bi to značilo savez sa zemljom (Italija) koja je odgovorna za ubistvo kralja Aleksandra. Hitler je taj prigovor odbacio i popuštao je gotovo u svakoj tački , ali je Pavle i dalje odbijao da potpiše pakt. Rekao je da mora da se konsultuje sa svojim kabinetom pa će zato biti potrebno više vremena.

Međutim, Nemci su tražili odgovor što pre. Ministar vojske Pešić obavestio je vrh države da, s vojnog stanovišta, Jugoslavija nema nikakve šanse da se odbrani . S obzirom na to da su svi znali šta bi se desilo da Jugoslavija odbije Nemačku, jednoglasno je odlučeno da zemlja pristupi Trojnom paktu uz određene uslove – poštovaće se suverenitet i integritet Jugoslavije; od Jugoslavije se neće tražiti vojna pomoć niti prelaz ili transport trupa kroz zemlju u toku trajanja rata; interes Jugoslavije za slobodan izlaz na Egejsko more uzeće se u obzir prilikom reorganizacije Evrope.

Jugoslavija je ovim sporazumom faktički dobila neutralnost. Pavle je znao da je to najbolja odluka, jer bi u slučaju rata najviše stradali Srbi, Hrvati i Slovenci bi verovatno sklopili nagodbu sa Hitlerom, a nažalost baš to se i desilo.

Jugoslovenske jutarnje novine su 26. marta 1941. objavile vest da je zemlja potpisala Trojni pakt. S obzirom na to da zvanično nisu objavljene sve tačke ugovora, protivnici sporazuma su širili glasine da je vlada stupila u vojni savez sa Nemcima, a narod je pretpostavio da je to istina. U Beogradu su izbile demonstracije na ulicama i u školama , a strane radio stanice govorile su o mogućnosti nemačke intervencije.

U Britaniji i na prostoru Jugoslavije se vodila beskrupulozna, negativna kampanja protiv Pavla , izmišljane su svakakve tvrdnje da bi se on ocrnio, a Simović oprao od neuspeha, s obzirom na to da je Jugoslavija brzo kapitulirala. Kralj i vlada bili su u izbeglištvu u Londonu.

Pavle je bio vešt diplomata koji je za Jugoslaviju uspeo da obezbedi ono što je tada retko ko uspeo, a to je neutralnost, ali to Engleskoj i SAD nije odgovaralo. Sam Pavle je bio svestan da se Hitler neće do kraja pridržavati sporazuma. Međutim, svaki trenutak mira koji je do neizbežnog rata time dobio, bio je jako dragocen. Knez je želeo da što više odloži ulazak Jugoslavije u rat jer je bio svestan da će njegov narod ponovo stradati, ovaj put više nego strašnije nego ikada. Za svoju zemlju i svoj narod u tom trenutku uradio je najviše što je mogao i platio je veliku cenu zbog toga.