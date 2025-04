Jugoslavija je 1941. godine bila okružena članicama Trojnog pakta : na severu su to bile Mađarska i Nemačka, na zapadu i jugu italija, a na istoku Rumunija i Bugarska.

Predstavnici Kraljevine Jugoslavije, predsednik vlade Dragiša Cvetković i ministar spoljnih poslova Aleksandar Cincar-Marković , su posle jednoglasne odluke vrha države, u Nemačkoj 25. marta 1941. godine potpisali pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu . Hitler je pristao na jugoslovenske uslove : poštovaće se suverenitet i integritet Jugoslavije; od Jugoslavije se neće tražiti vojna pomoć niti prelaz ili transport trupa kroz zemlju u toku trajanja rata; interes Jugoslavije za slobodan izlaz na Egejsko more uzeće se u obzir prilikom reorganizacije Evrope.

Jugoslavija je ovim sporazumom faktički dobila neutralnost. Knez Pavle Karađorđević , prvi namesnik i defakto šef države, znao je da je to najbolja odluka, jer bi u slučaju rata najviše stradali Srbi, Hrvati i Slovenci bi verovatno sklopili nagodbu sa Hitlerom, a nažalost baš to se i desilo.

Sam Pavle je bio svestan da se Hitler neće do kraja pridržavati sporazuma. Međutim, svaki trenutak mira koji je do neizbežnog rata time dobio, bio je jako dragocen. Knez je želeo da što više odloži ulazak Jugoslavije u rat jer je bio svestan da će njegov narod ponovo stradati, ovaj put više i strašnije nego ikada. Međutim, to Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama nije odgovaralo.