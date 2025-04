Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, The Hollywood JR/The Hollywood Curtain / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Shutterstock

Misiju predvodi Bezosova kompanija Blue Origin, a ovo će biti prvi put da u svemir leti ženska posada. Prema navodima, putovanje bi trebalo trajati 11 minuta. Kad stignu na odredište, članice posade moći će da lebde oko rakete par minuta pre nego što se vrate na Zemlju. Ovo će biti 11. let ljudi do ruba svemira za program New Shepard.