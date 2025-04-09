Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. april 2025. godine. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde predvidele za ovu sredu.

OVAN

Očekuje vas konstruktivan razgovor s nadređenom osobom o novom poslovnom projektu. Prezadovoljni ste kako se vaša emotivna veza razvija. To vas ipak ne sprečava da neobavezno flertujete sa strane. Zdravlje je stabilno.

BIK

Prilično ste samouvereni, vredni i optimistični. Na poslu ste preuzeli ulogu vođe i uživate u dominaciji. Zadovoljni ste vezom. Vaše emocije su intenzivne i strastvene. Imate veća očekivanja od partnerskog odnosa. Osećate se dobro.

BLIZANCI

Završavate poslovnu saradnju sa inostranim saradnicima jer ste nezadovoljni kako se odvijala. Emotivna veza se uspešno razvija, iako partner ima tajne koje uspešno krije od vas. Kod muškaraca je moguć problem sa urogenitalnim traktom.

RAK

Očekuje vas uobičajeni radni dan, tokom kog ćete imati puno obaveza, ali ćete ujedno uživati u njima. Nezadovoljni ste vezom i ozbiljno razmišljate da je prekinete. Partner ne primećuje vaše nezadovoljstvo. Zdravlje je stabilno.

LAV

Očekuje vas poslovni sastanak na kom ćete odlično proći. Sledi vam i priliv novca, zbog toga se dobro osećate. Uživate u neobaveznom flertu i ne primećujete da bračni partner nije srećan. Mogući su bolovi u leđima.

DEVICA

Zadovoljni ste rezultatima rada, ali nezadovoljni ste što mnogo vremena trošite na prevazilaženje teškoća. Emotivno ste neispunjeni jer ne uspevate da nađete adekvatnog partnera. Cirkulacija je loša.

VAGA

Finansije su vam stabilne. Dozvoljavate sebi da odradite neke poslove iz čistog idealizma i želje da pomognete. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas poznanstvo sa osobom iz inostranstva. Glava vam je osetljiva.

ŠKORPIJA

Vredni ste i više poslova ili više obaveza odrađujete paralelno. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo preko posla. Zdravlje vam je osetljivo. Povedite računa o bubrezima, glavi i genitalijama.

STRELAC

Pripazite se tajnih neprijatelja na poslu. Posmatraju vas i spremaju se da vas napadnu. Veza odlično napreduje. Partner je sklon flertu, ali vi mu na tome ne zamerate jer ste sigurni u njegova osećanja. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Imate odličnu saradnju s kolegama. Očekuje vas priliv finansija. Zadovoljni ste poslovno-finansijskom situacijom. Veza se razvija bolje nego što ste očekivali, a emocije i strast su vam žestoko proradili. Osećate se dobro.

VODOLIJA

Imate odličnu intuiciju. Najbolje je da je poslušate prilikom donošenja bilo kakvih poslovnih odluka. Preuzeli ste sve porodične obaveze na sebe pošto je bračni partner na putu. Zdravlje je solidno, sem što vam je pritisak sklon oscilacijama.

RIBE

Vredni ste, samouvereni, posvećeni obavezama. Zadovoljni ste rezultatima i imate osećaj da nema šta ne možete da postignete. Ukoliko ste slobodni, nema novih dešavanja na emotivnom polju. Zdravlje je solidno