Uskrs – dan koji slavi pobedu života nad smrću

Farbanje jaja – simbol vere, a ne sujeverja

"Crkva je vekovima pročešljavala običaje i na one loše skretala pažnju da se ne rade, a na dobre da se poštuju. Neke paganske je i hristijanizovala, odnosno dala im novi smisao. Kod nas je to išlo malo teže, jer smo se mi kroz celu istoriju bavili egzistencijom i kako uopšte preživeti kao narod, a ne teologijom. Prilično smo nepismeni bili, i sada smo, kako gramatički, jezički, tako i kulturno i duhovno. Trebaće mnogo vremena da sve dođe na svoje, ako ikad i dođe."

Najčešća pitanja koja vernici postavljaju odnose se na potencijalnu „simboliku“ razbijenog jajeta , farbanja u vreme žalosti ili boje koje se „smeju“ koristiti – sve to proizilazi iz neznanja, kaže otac, i ističe potrebu za većim razumevanjem suštine praznika.

"Ako poštujemo običaje bez ikakvog smisla i saznanja o tome šta predstavljaju, onda nam je i to na osudu, jer to nije izraz vere, već običan folklor na nivou sujeverja. Upravo zato mnogi ljudi i postavljaju pitanja iz straha. Recimo: "Šta ako se prvo jaje polomi? Šta to znači?", ili: "Da li valja da se farbaju jaja ako je neko umro iz kuće i koje boje?"… Razna pitanja koja potiču od nerazumevanja značaja farbanja jaja. Na tome treba raditi. Na shvatanju praznika. Mnogi će postiti na Veliki petak, a da ne znaju što gladuju taj dan".