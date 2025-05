Etiopija je poznata kao zemlja sa bogatom istorijom i kulturom koja, sa izuzetkom kratkog razdoblja uoči Drugog svetskog rata od 1936. do 1941. godine kada je bila pod italijanskom okupacijom, nikada nije bila evropska kolonija . Pored toga, ova zemlja je većinski hrišćanska sa velikim udeom pravoslavaca.

A do nje se stiže samo na jedan način – penjanjem . Ovde nema zaštitnih ograda, užadi niti bilo kakve druge pomoći. Vernici se penju samo nadahnuti željom da se pomole u ovoj svetinji. Abuna Yemata Guh, poznata i kao "kapela na nebu ", isklesana je u steni još u 5. veku i nalazi se u planinama Gheralta. U njoj se i danas održavaju bogosluženja, a meštani se penju svake nedelje da bi prisustvovali molitvama, obredima ili da bi se krstili.

Uz to, potrebno je skinuti cipele, oprati noge i bos krenuti na ovaj izazovan put koji može trajati i do dva sata. Taj put svaki dan već 47 godina prolazi sedamdesetogodišnji monah Gebre Rufael Asresseha. Ovaj sveštenik prelazi opasan put kako bi otvorio vrata kapele, a kako navodi "nikada se ne plaši", takođe nikada se nije desio nijedan incident ili nezgoda na ovom neobezbeđenom putu do svetilišta.