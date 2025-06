Kako bi dodatno testirao svoju teoriju, stavio je činiju sa mlakom pirinčem na donju policu, što je imalo manji uticaj i na fioku za salatu. U 19 sati Gevin je pripremio obrok od sastojaka iz frižidera, podelio ga na porcije i stavio na gornju policu. „Gornja polica se zagrejala čak do 18 stepeni i bilo je potrebno četiri sata da se vrati na normalnu temperaturu“, objasnio je.

Iako to može biti štetno za vaš frižider, može i ubrzati kvarenje ostalih namirnica. „Zbog toga mleko, na primer, može da se pokvari i do deset puta brže nego obično. I upravo je to razlog zašto bi trebalo da pustite hranu da se ohladi pre nego što je stavite u frižider“, dodao je Gevin.