Mikrobiolog testirao "pravilo 5 sekundi" i šokirao rezultatima: Konačan odgovor na pitanje može li se jesti hrana koja je pala na pod
Koliko je pravilo "5 sekundi" tačno? Koliko sekundi je previše da hrana provede na pšodu? Odgovor je pokušao da da mikrobiolog iz Čikaga, koji je odlučio da naučno testira pravilo "5 sekundi".
Svi smo barem jednom ispustili komad hrane na pod, brzo pogledali oko sebe i u sekundi procenili situaciju. Ako nas niko ne gleda – ili ako gleda, ali saoseća – brzo ćemo izgovoriti poznatu frazu: „Pravilo pet sekundi!“ i podići hranu, uvereni da je još uvek bezbedna za jelo. Taj prećutni dogovor među gladnima – da je sve u redu ako je hrana bila na podu kraće od 5 sekundi – već dugo je predmet šale, ali i neizrečenog opravdanja.
Ali, koliko je to pravilo zapravo tačno? Koliko sekundi je previše? Odgovor je pokušao da da Nikolas Ajher, mikrobiolog iz Čikaga, koji je odlučio da naučno testira pravilo 5 sekundi – i rezultatima eksperimenta potvrdio sumnje onih koji u to pravilo nikada nisu verovali.
Ajher, koji na TikToku vodi popularni edukativni profil @howdirtyis, poznat je po tome što svakodnevno uzima briseve sa površina koje svi koristimo – od kvaka i bioskopskih sedišta, do testera šminke, korpi u prodavnicama i javnih toaleta – i analizira ih u laboratoriji kako bi pokazao koliko su zaista kontaminirane. Njegovi snimci prikupili su više od 11 miliona lajkova, a posebno je zaintrigirao pratioce kada je odlučio da pod mikroskopom pogleda rezultate mnogima omiljene izlazne strategije kada im hrana padne na pod.
– Mislio sam da bi ljudima bilo zabavno da saznaju sve one male gadosti o kojima inače ne razmišljamo svaki dan – izjavio je Ajher za časopis People.
Na predlog jednog pratioca, Ajher je odlučio da napravi jednostavan eksperiment: postavio je Petrijeve činije (posude za uzgoj bakterija) direktno na pod, i ostavio ih na podu tačno određeno vreme – 0, 5, 10, 20, 30 i 60 sekundi. Sve uzorke je zatim inkubirao, a nakon nekoliko dana prikazao rezultate – koji su, blago rečeno, razočarali ljubitelje hrane s poda.
Na svakoj činiji, pa čak i onoj koja je pod dotakla samo na tren, pojavile su se bele mrlje koje ukazuju na rast bakterija.
– Izgleda da je i nula sekundi predugo – ironično je prokomentarisao Ajher u svom videu.
Još šokantnije je bilo to što je uzorak koji je proveo 60 sekundi na podu imao skoro jednaku količinu bakterija kao i onaj koji je bio na podu svega 5 sekundi. Drugim rečima, količina bakterija ne raste postepeno s vremenom – već se kontaminacija događa odmah pri kontaktu s podom.
Reakcije korisnika bile su burne:
– Nikad više ne jedem s poda – zgroženo je napisao jedan pratilac, dok je drugi u panici komentarisao:
– Neeee! Pa ja živim po pravilu 5 sekundi!
Ipak, nisu svi bili ubeđeni. Neki su u komentarima tvrdili da eksperiment nije potpuno naučan jer mu nedostaje kontrolna grupa – uzorak koji nije bio u kontaktu s podom, već samo izložen vazduhu – kako bi se uporedila kontaminacija iz vazduha sa onom s poda.
– Praviću se da ovo nisam video, da mogu u miru da nastavim da primenjujem pravilo 5 sekundi – napisao je jedan korisnik, dok se drugi našalio:
– Ja sam celo detinjstvo jeo s poda i još sam živ.
Bez obzira na skeptike, eksperiment jasno pokazuje ono što svi, u suštini, znamo: podovi, bez obzira na to koliko čisti izgledali, nisu sterilna zona. Hrana koja padne na pod počinje da skuplja bakterije bukvalno u deliću sekunde, a koliko će ih „pokupiti“ zavisi od vrste poda, vlage, vrste hrane i mnogih drugih faktora. (Naravno, i od toga koliko često perete pod.)
Ajher je ovim jednostavnim eksperimentom samo pokazao da neki naši svakodnevni rituali počivaju na samozavaravanju – i kako nauka može na zanimljiv i pristupačan način da razotkrije male, ali značajne detalje iz našeg života. Naravno, to ne znači da će svi prestati da se pridržavaju pravila 5 sekundi. Ali bar ćemo, sledeći put kada podignemo čips ili komadić tosta s poda, znati tačno – šta rizikujemo.
(Kurir.rs/ Jutarnji)
