Svi smo barem jednom ispustili komad hrane na pod, brzo pogledali oko sebe i u sekundi procenili situaciju. Ako nas niko ne gleda – ili ako gleda, ali saoseća – brzo ćemo izgovoriti poznatu frazu: „Pravilo pet sekundi!“ i podići hranu, uvereni da je još uvek bezbedna za jelo. Taj prećutni dogovor među gladnima – da je sve u redu ako je hrana bila na podu kraće od 5 sekundi – već dugo je predmet šale, ali i neizrečenog opravdanja.

Ali, koliko je to pravilo zapravo tačno? Koliko sekundi je previše? Odgovor je pokušao da da Nikolas Ajher, mikrobiolog iz Čikaga, koji je odlučio da naučno testira pravilo 5 sekundi – i rezultatima eksperimenta potvrdio sumnje onih koji u to pravilo nikada nisu verovali.

Da li je pravilo ”5 sekundi” tačno? Foto: Profimedia

Ajher, koji na TikToku vodi popularni edukativni profil @howdirtyis, poznat je po tome što svakodnevno uzima briseve sa površina koje svi koristimo – od kvaka i bioskopskih sedišta, do testera šminke, korpi u prodavnicama i javnih toaleta – i analizira ih u laboratoriji kako bi pokazao koliko su zaista kontaminirane. Njegovi snimci prikupili su više od 11 miliona lajkova, a posebno je zaintrigirao pratioce kada je odlučio da pod mikroskopom pogleda rezultate mnogima omiljene izlazne strategije kada im hrana padne na pod.

– Mislio sam da bi ljudima bilo zabavno da saznaju sve one male gadosti o kojima inače ne razmišljamo svaki dan – izjavio je Ajher za časopis People.

Na predlog jednog pratioca, Ajher je odlučio da napravi jednostavan eksperiment: postavio je Petrijeve činije (posude za uzgoj bakterija) direktno na pod, i ostavio ih na podu tačno određeno vreme – 0, 5, 10, 20, 30 i 60 sekundi. Sve uzorke je zatim inkubirao, a nakon nekoliko dana prikazao rezultate – koji su, blago rečeno, razočarali ljubitelje hrane s poda.

Na svakoj činiji, pa čak i onoj koja je pod dotakla samo na tren, pojavile su se bele mrlje koje ukazuju na rast bakterija.

– Izgleda da je i nula sekundi predugo – ironično je prokomentarisao Ajher u svom videu.

Još šokantnije je bilo to što je uzorak koji je proveo 60 sekundi na podu imao skoro jednaku količinu bakterija kao i onaj koji je bio na podu svega 5 sekundi. Drugim rečima, količina bakterija ne raste postepeno s vremenom – već se kontaminacija događa odmah pri kontaktu s podom.

Reakcije korisnika bile su burne:

– Nikad više ne jedem s poda – zgroženo je napisao jedan pratilac, dok je drugi u panici komentarisao:

– Neeee! Pa ja živim po pravilu 5 sekundi!

Ipak, nisu svi bili ubeđeni. Neki su u komentarima tvrdili da eksperiment nije potpuno naučan jer mu nedostaje kontrolna grupa – uzorak koji nije bio u kontaktu s podom, već samo izložen vazduhu – kako bi se uporedila kontaminacija iz vazduha sa onom s poda.

– Praviću se da ovo nisam video, da mogu u miru da nastavim da primenjujem pravilo 5 sekundi – napisao je jedan korisnik, dok se drugi našalio:

– Ja sam celo detinjstvo jeo s poda i još sam živ.

Bez obzira na skeptike, eksperiment jasno pokazuje ono što svi, u suštini, znamo: podovi, bez obzira na to koliko čisti izgledali, nisu sterilna zona. Hrana koja padne na pod počinje da skuplja bakterije bukvalno u deliću sekunde, a koliko će ih „pokupiti“ zavisi od vrste poda, vlage, vrste hrane i mnogih drugih faktora. (Naravno, i od toga koliko često perete pod.)

Ajher je ovim jednostavnim eksperimentom samo pokazao da neki naši svakodnevni rituali počivaju na samozavaravanju – i kako nauka može na zanimljiv i pristupačan način da razotkrije male, ali značajne detalje iz našeg života. Naravno, to ne znači da će svi prestati da se pridržavaju pravila 5 sekundi. Ali bar ćemo, sledeći put kada podignemo čips ili komadić tosta s poda, znati tačno – šta rizikujemo.

