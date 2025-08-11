Tiktoker iz Srbije uživa u odmoru na crnogorskom primorju

Budva je magnet za turiste – more, sunce, žurke, a i cene koje umeju da preseku raspoloženje. Dok većina gostiju svako veče prazni novčanik po restoranima, jedan tiktoker iz Srbije odlučio je da igra drugačije. Njegov desetodnevni odmor pretvorio se u pravi mali kurs štednje na crnogorskom primorju.

Na TikToku ga znaju kao „Džoni Poni“, a njegov video o boravku u Budvi postao je viralan upravo zbog tri jednostavna pravila koja su mu uštedela gomilu para – a da se nije odrekao uživanja.

Pravilo 1: Doručak je domaći

Nema jutarnjeg juriša po pekarama ni menijima – Džoni i ekipa su doručak pravili sami. Ovsene kaše u svim mogućim kombinacijama, brza palenta na slatko ili slano, sveže voće i povrće iz marketa… Svaki dan drugačiji tanjir.

„Ako nam se baš nije kuvalo, uleteli bismo u neki jeftiniji restoran – ali retko“, priča Džoni.

Pravilo 2: Ručak ide na plažu

Umesto da plaćaju jela po ceni večere u restoranu, oni su na plažu nosili gotova jela.

„Ja sam bio zadužen za ručak – sebi sam nosio salate, a prijateljicama, koje su veganke, pasulj i posne sarme. Nismo ih čak ni podgrevali, jer je sunce odradilo svoj deo posla“, smeje se on.

Jedino upozorenje – na nekim plažama, poput Ploča, hrana i piće spolja su zabranjeni. „Ako vas uhvate, hrana ide pravo u kantu – bez pregovora“, dodaje.

Pravilo 3: Jedan restoran – stalni gosti

Treći dogovor bio je možda i najpametniji – izabrali su jedan restoran i tamo dolazili redovno.

„Toliki smo bili stalni da su nam spremali stvari kojih nema na meniju – punjene paprike, pice, paste, potaže, čak i dezere“, kaže Džoni.