Večernji izlazak s društvom može biti jedan od životnih užitaka, ali jutro posle toga često zna da bude prava muka – pogotovo ako ste popili više nego što ste planirali, a niste se adekvatno pripremili.

Ipak, postoje načini da pokušate da ublažite glavobolju i mučninu koje često slede. Prema mišljenju stručnjaka, da biste predupredili mamurluk pre nego što uopšte počne, trebalo bi da izbegavate određene vrste hrane pre nego što krenete u noćni provod, piše Mirror.

Izvršni direktor Whisky Masters-a, Danijel Ufland koji dobro poznaje svet alkoholnih pića, savetuje da pravilno isplanirani obroci pre izlaska i pažljiv izbor hrane dok pijete mogu značajno doprineti tome da mamurluk ostane samo ružno sećanje.

Hrana koju bi trebalo izbegavati

„Na vrhu moje liste namirnica koje treba izbegavati pre duže konzumacije alkohola nalaze se slane grickalice, slatka hrana i mlečni proizvodi. Njihova konzumacija može biti gora od same neprijatnosti mamurluka“, istakao je Ufland.

Grickalice poput kokica, pereca i čipsa deluju primamljivo posle nekoliko pića, ali upravo one mogu dodatno pogoršati stanje narednog jutra. Razlog je jednostavan – so, baš kao i alkohol, doprinosi dehidrataciji.

„Unos velike količine slanih grickalica može dovesti do nadutosti i zadržavanja tečnosti, što otežava organizmu da izbaci alkohol, pa su simptomi mamurluka izraženiji“, objasnio je Ufland.

Slatkiši i ugljeni hidrati poput testenine i hleba mogu pogoršati uticaj alkohola jer se u telu brzo pretvaraju u šećer, što uzrokuje nagli porast, a zatim i pad nivoa šećera u krvi.

„Ove promene mogu značajno uticati na to kako se osećate dok pijete. Nagli pad šećera može izazvati umor, vrtoglavicu ili povećanu osetljivost na alkohol“, rekao je Danijel.

Treća grupa namirnica koje treba izbegavati su mlečni proizvodi – mleko, jogurt, sir – jer mogu usporiti varenje, zadržati alkohol u želucu duže nego što je uobičajeno i time nadražiti želudačnu sluzokožu. Takođe, masti i proteini iz mlečnih proizvoda usporavaju apsorpciju alkohola, što može odložiti njegov efekat, ali i otežati njegovu obradu u telu, povećavajući rizik od mamurluka sledećeg dana.

Šta jesti pre izlaska?

Ako želite da umanjite šanse za mamurluk, Danijel savetuje da jedete ribu poput lososa, bogatu zdravim mastima i proteinima. Takođe, hrana bogata kalijumom – kao što su banane, spanać i avokado – može biti od velike pomoći.

Ipak, najbolja prevencija je – umerenost. Ne preterujte sa pićem i vodite računa da ostanete hidrirani tokom večeri. Dobar savet je da naizmenično pijete vodu između alkoholnih pića – to je jednostavno pravilo koje može spasiti naredni dan.

„Na kraju, preporučujem pažljiv pristup ishrani pre nego što počnete da pijete i umerenu konzumaciju alkohola. Ako to primenite, alkohol može postati deo promišljenog, prijatnog i društvenog iskustva“, zaključio je Ufland.

