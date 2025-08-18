Slušaj vest

Mnogi sanjaju o životu na brodu. More, egzotične luke, neprekidna avantura... A kako je zaista kad posao i putovanje postanu jedno, a slobodni dani praktično ne postoje? Anaja, poznata na TikToku kao @anayadaisy.travels, otkrila je detalje svog svakodnevnog života na kruzeru i odgovorila na jedno pitanje koje joj pratioci i gosti stalno postavljaju - da li posada uopšte ima slobodne dane.

Bez slobodnih dana

U snimku koji je izazvao veliku pažnju, Anaja je otkrila istinu.

"Ovo je pitanje koje mi se često postavlja, kako od ljudi izvan broda, tako i od gostiju koji su zapravo na brodu. Odgovor je, nažalost, ne, ne dobijamo slobodne dane", rekla je i dodala da većina članova posade, uključujući i nju, radi po ovom principu, što je mnoge iznenadilo.

Objasnila je da postoji "nepisano pravilo" da se tokom trajanja ugovora ne uzimaju slobodni dani.

"Ugovori mogu da traju od tri meseca za neke ljude, pa sve do osam ili devet meseci", navela je.

Kako izgleda radni dan?

"Budući da kruzer plovi gotovo svaki dan u godini, ne možemo da imamo slobodne dane jer, očigledno, imamo putnike, a ko će se brinuti o putnicima ako svi imaju slobodne dane?", rekla je.

Ipak, dodala je, to ne znači da posada radi bez prestanka.

"Da, ovo zvuči kao mnogo, ali iako radimo sedam dana u nedelji, to ne znači nužno da ćete raditi ceo dan", priznala je Anaja.

Opisala je svoj raspored. Radi od jutra do podneva, a zatim ima pauzu.

"Onda možda budete na izletu na obali, jer sam ja iz odeljenja za izlete, a ako niste, nećete ponovno početi da radite do otprilike pet sati uveče".

Vreme za uživanje

Sredina dana ostaje rezervisana za lične aktivnosti. Članovi posade mogu da se opuste na brodu, istraže luku u kojoj su pristali ili odu na ručak i kafu.

"Dakle, da, iako to nije ceo slobodan dan, ipak dobijate slobodno vreme da zapravo uživate u lukama u koje idete i uživate u zemljama koje posećujete", objašnjava Anaja i dodaje da je jedna od najvećih prednosti ovog posla je, priznaje, mogućnost da svakog dana budete na novom mestu.

"Koji drugi posao na svetu vam omogućava da se probudite i budete u drugoj zemlji? Pretpostavljam da je to cena koju plaćate za putovanje svetom, meni to stvarno ne smeta", zaključila je Anaja.

