Slušaj vest

Kada kupite ili iznajmite novu kuću, normalno je da očekujete da će prostor biti prazan i spreman za useljenje. Ponekad prethodni vlasnici ostave poneki uređaj ili komad nameštaja koji im više nije potreban, ali retko ko bi očekivao da će u kući zateći – živog stanara.

Upravo to se dogodilo Loren Vilson, koja je svoje iskustvo podelila na Tik Toku. Snimajući trenutak kada je prvi put otključala vrata svog novog doma, nije ni slutila da će zabeležiti scenu koja će je istovremeno šokirati i zbuniti.

Na snimku se vidi kako Loren ulazi u hodnik kuće, a na njegovom kraju, iza dečje zaštitne ogradice, stoji – pas. Beli psić veselo maše repom, kao da je dočekuje u svom domu. Iako simpatičan, prizor je Loren ostavio bez reči. U prvi mah je pomislila da su ga prethodni vlasnici jednostavno ostavili, što ju je užasnulo.

“Kad te u novoj kući dočeka pas”, napisala je u opisu videa. Na podu hodnika nalazile su se i boce vode i pakovanje toalet papira, što je celoj situaciji dalo još bizarniji prizvuk – kao da je neko napustio kuću u žurbi. Reakcije pratilaca bile su burne.

“Jadni psić, misli da je napušten”, napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: “Prijavite vlasnike, ko ostavlja psa samog tako?”

Međutim, ubrzo se ispostavilo da istina ipak nije bila tako dramatična. Loren je kasnije pojasnila da pas nije bio napušten. Prethodni vlasnici jednostavno nisu uspeli da sve presele u jednoj turi.

Klikom na link pogledajte kako je jedan pas reagovao kada se prvi put susreo sa snegom.

“Rečeno nam je da možemo da se uselimo, dobili smo ključeve i krenuli ka kući. Nismo imali pojma da oni nisu sve izneli. Kada smo stigli, pas je još bio unutra”, napisala je.

Loren je odmah kontaktirala agenta za nekretnine, koji je pozvao bivše vlasnike. Ona i njena porodica otišli su na večeru, a kada su se vratili oko 20.30, stigla im je poruka da je sve iz kuće uklonjeno, uključujući i psa, koji se srećno pridružio svojim vlasnicima.

Iako se situacija srećno završila, video je prikupio hiljade pregleda i komentara, a mnogi su se složili da bi im prizor psa u novom domu najmanje, ubrzao puls.

(Kurir.rs/ Večernji list)

Bonus video: Ova rasa pasa je najpodložnija toplotnom udaru