Jedan par iz Kanade doživeo je neprijatno iznenađenje samo nekoliko sati nakon useljenja u svoj prvi zajednički stan. Kada su se vratili sa večere, na ulaznim vratima ih je sačekala poruka od komšije – i to ne nimalo prijateljska.

– Toliko smo se radovali novom poglavlju u životu. Došli smo kući posle večere i zatekli ovu divnu poruku na vratima – napisao je jedan od stanara, kojeg ćemo zvati Džordan, u objavi na Reditu.

Oštra poruka na papiru

Na običnom listu hartije, velikim slovima i rukopisom u kurzivu, stajala je poruka koja je par optuživala za preveliku buku:

– Tek vam je prvi dan, a već ste poremetili život svim komšijama. Vaše nepoštovanje – lupanje vratima, vikanje, udaranje – neće biti tolerisano. Ovo je stambena zgrada sa pravilima. Buka se neće trpeti – pisalo je u poruci, uz pretnju da će, ako se buka nastavi, uslediti prijave, kazne i čak potencijalna iseljenja.

– Platili smo mnogo novca da živimo ovde i pobegnemo od nevaspitanih podstanara. Pročitajte pravila u knjižici. Dosta je bilo – stajalo je na kraju poruke.

Njihova strana priče

Džordan je objasnio da je sa devojkom počeo selidbu oko 14 časova i da su stvari unosili postepeno, bez ostavljanja kutija i nameštaja u hodnicima.

– Od 14 do 16 sati sreli smo dvoje ljudi u liftu, oboje su bili ljubazni i poželeli nam sreću. Oko 18:30 uneli smo dušek, ali nikoga nismo sreli. Jedino smo primetili jednu ženu, možda u kasnim šezdesetim, na balkonu nekoliko stanova dalje. Gledala je pravo u naš stan, pa smo zatvorili roletne. Kada smo izlazili, opet nas je posmatrala s prozora – napisao je.

On pretpostavlja da je baš ona ostavila poruku, iako, kako kaže, “nema pojma na čemu temelji svoje tvrdnje, jer ni ne prolaze pored njenog stana kada koriste lift”.

Podrška od uprave i stanodavca

Džordan je dodao da nije zabrinut zbog posledica, jer je uprava zgrade potvrdila da nisu prekršili nijedno pravilo. Uprava i njihov stanodavac osudili su potez komšije i ocenili ga kao oblik uznemiravanja, piše portal Domain.

Par iz Kanade šokiran porukom o buci nakon useljenja Foto: Shutterstock

– Više mi je žao što nam je ovako poseban dan bio pokvaren. Ali, ostali komšije koje smo sreli zaista su divni ljudi, i nećemo dozvoliti da jedan loš slučaj pokvari ceo utisak – istakao je on.

Lavina reakcija na mrežama

Objava na Reditu izazvala je pravu poplavu komentara. Za manje od 24 sata stiglo je na hiljade reakcija, a broj komentara ubrzo je premašio 8.000.

Većina korisnika složila se da je poruka apsurdna, posebno jer je napisana na sam dan useljenja. Mnogi su delili sopstvena iskustva sa problematičnim komšijama, a bilo je i šaljivih predloga kako bi par mogao da uzvrati.

Džordan i njegova devojka ipak su odlučili da ne ulaze u sukobe:

– Nećemo uzvraćati. Ideje su smešne i zabavne, ali ovo ne shvatamo preozbiljno. Srećom, imamo veliku podršku od uprave i vlasnika stana – poručio je.

