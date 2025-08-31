Slušaj vest

Dok većina restorana gostima nudi fiksni jelovnik, a neki čak uvode i posebne jelovnike sa vrstama vode, jedna turistkinja u Gvatemali doživela je potpuno drugačije iskustvo u restoranu koji gostima daje slobodu da učestvuju u kreiranju sopstvenog, jedinstvenog obroka.

Radi se o restoranu "Bistro Puertas Del Cielo" u Floresu, gradu na severu Gvatemale, koji privlači pažnju potpuno drugačijim pristupom, a svoje je iskustvo podelila na TikToku, a priča je ubrzo postala viralna.

Koncept koji osvaja goste

- Idem u restoran koji nema jelovnik. U suštini, vlasnik će sesti i razgovarati sa vama o vašim preferencijama, pa će vam na osnovu toga pripremiti jelo, objasnila je u videu korisnica Ebi.

Priznala je da je pomalo izbirljiva, naročito kada je reč o povrću, pa ju je zanimalo šta će joj vlasnik na kraju pripremiti.

- Prilično sam izbirljiva što se tiče hrane i probaću mnogo toga, ali sam malo probirljiva s povrćem, pa sam uzbuđena da vidim kako ću se snaći i šta ću dobiti za jelo, rekla je.

Jelo po meri gosta

Nakon što je sela, vlasnik joj je prišao i objasnio koje su namirnice tog dana dostupne. Kada ga je pitala za govedinu, objasnio joj je da može da je pripremi tačno prema njenim željama – sa više ili manje masnoće, mekšu ili tvrđu.

Ebi je rekla da voli „prilično mekanu“ govedinu, pa joj je vlasnik predložio umake koji bi se slagali s mesom, poput umaka od gljiva, plavog sira ili tartufa. Odlučila se za kombinaciju gljiva i tartufa, zamenivši sir biberom.

Jedina gošća te večeri

- Na kraju sam dobila govedinu u umaku od tartufa, hrskavi krompir i hleb sa strane za 140 GTQ, što je oko 16.50 evra (oko 1800 dinara), podelila je svoje utiske. Dodala je da je restoran prethodne večeri bio prepun, dok je te večeri bila jedina gošća.

- Vlasnik je sedeo i razgovarao sa mnom neko vreme, što je bilo tako divno.

Otišla je da proba hranu u restoranu bez jelovnika Foto: Printscreen/TikTok/abbiesadventures

Viralni hit i oduševljenje korisnika

Ebi je zaključila da je ovo mesto idealno za grupu prijatelja jer bi svako mogao da dobije nešto drugačije. Iako je cena nešto viša za gvatemalske standarde, istakla je da se radi o lokalnom restoranu i „neverovatnom iskustvu“.

U opisu videa je napisala: - Ako sledite jednu moju preporuku, neka to bude ova! Doslovno preporučujem ovo mesto svima koji idu u Flores.

Njen video je brzo prikupio skoro 220.000 pregleda i hiljade lajkova, a u komentarima su se javili i drugi gosti.

"Ahh, bio sam tamo prošle godine, moje jelo s testeninom bilo je savršeno. Tačno ono što mi je trebalo", "Ovo zvuči kao moj tip restorana jer se nikad ne mogu odlučiti šta da naručim", "O moj Bože, ovo je tako jedinstveno i neverovatno iskustvo", samo su neki od komentara u nizu.

