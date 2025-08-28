Slušaj vest

Zevanje kod pasa na prvi pogled deluje kao bezazlena, svakodnevna pojava: nešto što se događa usputno, poput istezanja posle sna. Većina vlasnika povezuje zevanje sa pospanošću, pretpostavljajući da pas zeva samo kada mu se spava. Međutim, ova jednostavna radnja često ima mnogo dublje značenje. Zevanje kod pasa može biti znak da postoji umor, ali i stres, frustracija, pa čak i empatija, navodi petMD.

Naučnici poput Roberta Provajna, koji su se bavili istraživanjem zevanja kod sisara, utvrdili su da ono može biti povezano sa hemijskim promenama u mozgu koje prate prelaz iz jednog emocionalnog ili fiziološkog stanja u drugo. Ipak, još nije u potpunosti jasno da li zevanje kod pasa ima smirujući efekat, ili predstavlja pripremu za uzbuđenje i aktivaciju. Ono što znamo jeste da je zevanje veoma rasprostranjeno među vrstama koje žive u društvenim zajednicama i koriste ga kao način neverbalne komunikacije.

zašto psi zevaju? Foto: Aleksandar Varbenov / Alamy / Profimedia

Zevanje kao znak umora, stresa i empatije

Psi zevaju kada su umorni i to je fiziološki refleks. Ali, ako pas često zeva u situacijama koje nisu povezane sa odmorom ili snom, možda pokušava da se izbori sa unutrašnjom napetošću. Uplašen pas, pas u nepoznatom okruženju, ili pas koji se nalazi u neprijatnoj situaciji, može da zeva kako bi sebi ublažio stres. Ovakvo zevanje često dolazi u serijama, prati ga obaranje glave, okretanje pogleda, pa čak i pokušaji da se pas sakrije ili skloni.

Postoji i tzv. frustraciono zevanje koje se javlja kada pas ne razume šta se od njega traži, recimo tokom obuke. U tom slučaju, zevanje ne označava dosadu, već mentalno opterećenje. Pas pokušava da se izbori sa neizvesnošću i koristi zevanje kao način da "izbaci pritisak".

Zanimljivo je i da psi mogu da počnu da zevaju kada vide vlasnika kako zeva. Ako vi zevnete, pas to može ponoviti. Ovo ponašanje naučnici povezuju sa empatijom i emocionalnim vezivanjem. Što je pas više vezan za svog vlasnika, veća je verovatnoća da će reagovati na njegove emocije i ponašanje.

zašto psi zevaju? Foto: Perov Stanislav / Alamy / Profimedia

Neki psi zevaju i kada su uzbuđeni. To se često dešava pre šetnje, igre, obroka ili drugih prijatnih rutina. U tim slučajevima, zevanje ima ulogu prelaza iz stanja mirovanja u stanje uzbuđenja i aktivacije.

Zevanje kao zdravstveni problem

Ako primetite da pas zeva prečesto, bez očiglednog razloga, ili ako zevanje prate znaci povlačenja, gubitka apetita, promene ponašanja ili simptomi bola — to može ukazivati na zdravstveni problem. U takvim slučajevima je važno obratiti se veterinaru. Pas možda pokušava da vam kaže da mu nešto smeta, i važno je da ga ne ignorišete.

Zevanje kod pasa je složen signal i može biti znak umora, ali i način da se izrazi stres, nesigurnost, uzbuđenje ili emocionalna povezanost. Vlasnici koji nauče da čitaju ove tihe poruke mnogo bolje razumeju potrebe svojih ljubimaca i mogu pravovremeno da reaguju kada nešto nije u redu. Psi ne pričaju, ali govore telom. A zevanje, iako tiho, ume da kaže mnogo.

