Na društvenoj mreži X nedavno se pojavila naizgled bezazlena objava – fotografija tanjira punog prženica uz jednostavno pitanje: „Kako vi ovo zovete?“ Međutim, umesto brzog odgovora, usledila je prava lavina komentara koja je pokazala koliko se jezici i običaji razlikuju od kraja do kraja Balkana.

Jer, iako je svima jasno da Srbi ovo jelo obožavaju i da se generacijama priprema u gotovo svakoj kući, jedno je sigurno – svaka porodica ima svoj naziv za njega.

Prženice, priganice, moče ili pofezne?

Komentari su se nizali jedan za drugim, a svaki je nosio poneku lokalnu verziju imena ovog omiljenog doručka. Jedan korisnik je napisao:

„Kada sam u Srbiji, kažem prženice. Kada odem u Crnu Goru – priganice. Ako u Srbiji kažem ‘ajde da pravimo prženice’, u Crnoj Gori obavezno ‘ajde da pravimo priganice’.“

Drugi je podelio porodičnu uspomenu:

„Kod mene su prženice, baba iz Srema ih je zvala moče, u Subotici pofezne, a moja žena – Mađarica – kaže bundaš kenjer.“

Naučna rasprava oko naziva

Diskusija je otišla i korak dalje – neki su pokušali da objasne i „pravi“ termin:

„Kakve crne prženice, ovo su topljenice.“

„Prženice ili pohovane kriške– još kada im se doda ajvar i kiselo mleko, mmmm.“

