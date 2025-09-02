Prženice, priganice ili pofezne? Da li znate kako se zapravo zove ovo jelo koje svi obožavaju
Na društvenoj mreži X nedavno se pojavila naizgled bezazlena objava – fotografija tanjira punog prženica uz jednostavno pitanje: „Kako vi ovo zovete?“ Međutim, umesto brzog odgovora, usledila je prava lavina komentara koja je pokazala koliko se jezici i običaji razlikuju od kraja do kraja Balkana.
Jer, iako je svima jasno da Srbi ovo jelo obožavaju i da se generacijama priprema u gotovo svakoj kući, jedno je sigurno – svaka porodica ima svoj naziv za njega.
Prženice, priganice, moče ili pofezne?
Komentari su se nizali jedan za drugim, a svaki je nosio poneku lokalnu verziju imena ovog omiljenog doručka. Jedan korisnik je napisao:
„Kada sam u Srbiji, kažem prženice. Kada odem u Crnu Goru – priganice. Ako u Srbiji kažem ‘ajde da pravimo prženice’, u Crnoj Gori obavezno ‘ajde da pravimo priganice’.“
Drugi je podelio porodičnu uspomenu:
„Kod mene su prženice, baba iz Srema ih je zvala moče, u Subotici pofezne, a moja žena – Mađarica – kaže bundaš kenjer.“
Naučna rasprava oko naziva
Diskusija je otišla i korak dalje – neki su pokušali da objasne i „pravi“ termin:
„Kakve crne prženice, ovo su topljenice.“
„Prženice ili pohovane kriške– još kada im se doda ajvar i kiselo mleko, mmmm.“
