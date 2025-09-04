Slušaj vest

Berlinka godinama veruje u svoju srećnu kombinaciju brojeva – i konačno se isplatilo. Nakon skoro tri decenije igranja lutrije, ove godine je osvojila najveću nagradu u nemačkoj prestonici – impresivnu sumu od oko 4,4 miliona evra .

Dobitnica, koja redovno učestvuje u izvlačenjima od 1996. godine, nije menjala svoje brojeve svih tih godina, piše Feniks magazin.

Lutrija Foto: Profimedia

Isplatilo se višegodišnje igranje lutrije

Lojalnost brojevima 5, 11, 13, 39, 42, 48 i dodatnom broju 6 donela joj je dobitak od milion dolara. Posebno zanimljivo – broj 13, koji mnogi izbegavaju zbog sujeverja, bio je ključan za njen uspeh, iako je jedan od najređe izvučenih brojeva od 1955. godine.

Loto Berlin otkriva da je pobednica igrala sa pretplatom, što znači da su njeni brojevi automatski bili uključeni u svako izvlačenje sredom i subotom. Procenjuje se da je u proteklih 30 godina uložila oko 10.000 evra , što se sada višestruko isplatilo. Iako je njen identitet zadržan iz razloga privatnosti, poznato je da žena ima između 50 i 60 godina i da potiče iz berlinskog okruga Šeneberg.

Ali Berlin nije bio jedini grad sa dobrim vestima – još jedan igrač, ovog puta iz Hamburga, pogodio je dobitnu kombinaciju i osvojio 3,2 miliona evra.

(Kurir.rs/ Blic)

VIDEO: Najzanimljiviji odgovori građana na pitanje šta bi uradili sa loto sedmicom: