Slušaj vest

Berlinka godinama veruje u svoju srećnu kombinaciju brojeva – i konačno se isplatilo. Nakon skoro tri decenije igranja lutrije, ove godine je osvojila najveću nagradu u nemačkoj prestonici – impresivnu sumu od oko 4,4 miliona evra .

Dobitnica, koja redovno učestvuje u izvlačenjima od 1996. godine, nije menjala svoje brojeve svih tih godina, piše Feniks magazin.

profimedia0204922627.jpg
Lutrija Foto: Profimedia

Isplatilo se višegodišnje igranje lutrije

Lojalnost brojevima 5, 11, 13, 39, 42, 48 i dodatnom broju 6 donela joj je dobitak od milion dolara. Posebno zanimljivo – broj 13, koji mnogi izbegavaju zbog sujeverja, bio je ključan za njen uspeh, iako je jedan od najređe izvučenih brojeva od 1955. godine.

Loto Berlin otkriva da je pobednica igrala sa pretplatom, što znači da su njeni brojevi automatski bili uključeni u svako izvlačenje sredom i subotom. Procenjuje se da je u proteklih 30 godina uložila oko 10.000 evra , što se sada višestruko isplatilo. Iako je njen identitet zadržan iz razloga privatnosti, poznato je da žena ima između 50 i 60 godina i da potiče iz berlinskog okruga Šeneberg.

Ali Berlin nije bio jedini grad sa dobrim vestima – još jedan igrač, ovog puta iz Hamburga, pogodio je dobitnu kombinaciju i osvojio 3,2 miliona evra.

(Kurir.rs/ Blic)

Ne propustiteZanimljivosti14 puta dobio na lutriji a ovo je njegova tajna: Kune se u 6 matematičkih koraka za siguran dobitak
Stefan Mandel 14 puta osvojio na lutriji i podleio 6 koraka kako da osigurate dobitak
Ludi svetSamohrani otac saopštava sinu da je osvojio milion na lutriji nakon dvogodišnje borbe s rakom: Zbog ovog snimka svi su plakali
Screenshot 2025-08-07 201245.png
ŽivotTaksista ceo život presipao iz šupljeg u prazno i uplatio lutriju: Od viletine vredne milione nije mogao da dođe sebi (FOTO)
Džejms Mouton osvojio kuću od 4.5 miliona evra
ZanimljivostiDošla na odmor u Hrvatsku pa na lutriji osvojila pozamašan iznos: Devojka u čudu šta je videla "Ostaćemo malo duže nego smo planirali"
eurodzekpot.jpg

 VIDEO: Najzanimljiviji odgovori građana na pitanje šta bi uradili sa loto sedmicom: 

Najzanimljiviji odgovori građana na pitanje šta bi uradili loto sedmicom Izvor: Kurir televizija