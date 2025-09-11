Slušaj vest

Par iz Mičigena napravio je neočekivano otkriće tokom renoviranja svoje kuće, a njihov snimak izazvao je buru na društvenim mrežama.

Trejsi i Rej prikazali su kako izvlače dva predmeta skrivena u zidu, nadomak plafona, ostavljajući gledaoce u neizvesnosti šta su pronašli, prenosi Mirror.

Slika iza drvene grede

Gledaoci, srećom, nisu morali dugo da čekaju na odgovor. Trejsi je pokazala da je reč o umetničkoj slici, prekrivenoj tkaninom i sakrivenoj iza drvene grede.

“Ovo izgleda skupo”, dobacio je njen suprug, dok se žena našalila da je verovatno kupljena u lokalnom supermarketu.

Ubrzo, shvatili su da je još jedna slika ostavljena iza grede, a Trejsi je rekla: “Ovo je pobednik, sigurno je Van Gog”.

Ko su autori?

Jedna od slika prikazuje mirnu šumsku scenu, što je izazvalo znatiželju brojnih gledalaca. Jedan od njih je pretpostavio da je reč o delu američkog umetnikaFilipa Kantrela (rođen 1922. godine).

Renovirali kuću pa pronašli slike Foto: printscreen/tiktok/houseontheharbor

Druga slika, po njegovom mišljenju, moguće je delo Antoana Blanšara - pseudonim francuskog slikara Marsela Masonsa (1910-1988), koji je često prikazivao romantične scene na pariskim ulicama.

Jedan korisnik je tvrdio da poseduje sličnu sliku, samo veću, koja je vredna oko 4.000 dolara, a kupljena je na buvljaku za svega pet dolara. Trejsi je potvrdila da su u pitanju originalne slike, a ne reprodukcije ili printovi.

Autentična dela ili dekoracija?

U međuvremenu, par je objavio jasnije fotografije svog otkrića, što je podstaklo nove komentare.

Jedan od korisnika istakao je da je prva slika verovatno ulje na platnu Filipa Kantrela, dok je drugi potvrdio da je potpis na drugoj slici “Blanšar”, što ukazuje na Antoana Blanšara.

Njegove slike se na aukcijama prodaju u rasponu od 2.000 do 6.000 dolara, dok veće i dinamičnije kompozicije mogu dostići i preko 10.000 dolara.

Klikom na link pročitajte šta je Alaina pronašla u svom podrumu kada je renovirala kuću.

Međutim, bilo je i skeptika koji su sumnjali u autentičnost otkrića. Neki su tvrdili da se radi o masovno proizvedenoj “dekorativnoj umetnosti” iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, čija je vrednost prvenstveno sentimentalna.

Ostaje da vidimo da li će Trejsi i Ron potražiti mišljenje stručnjaka i rešiti misteriju.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: Renoviranje terase