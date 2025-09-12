Slušaj vest

Pasulj je jedna od onih namirnica koje često zanemarujemo, a zapravo donosi neverovatne koristi za zdravlje. Bilo da ga jedemo u čorbi, salati, kao namaz ili zapečenog u rerni, ovaj sitan leguminozni plod skriva ogroman potencijal – i nutritivni i kulinarski.

Nutricionistkinja Marisa Somers (Marissa Sommers), RDN, kaže: „Sav pasulj je bogat složenim ugljenim hidratima, vlaknima, folatom, kalijumom i gvožđem. On je hranljiv izvor biljnih proteina i lako se uklapa u razna jela – od takosa i burito činija, do salata i kombinacija sa pečenim povrćem.“ Dodatni plus je što je pasulj povoljan i dostupan u svakoj prodavnici.

Zato sam prihvatila izazov – da jedem pasulj svakog dana tokom jedne nedelje i da proverim kako će moje telo reagovati. Uz pomoć stručnjaka, otkrila sam koliko ova namirnica zapravo može da promeni svakodnevicu.

Pasulj me učinio sitijim i sprečio kasne užine

Večernje grickalice su mi postale navika, pa sam želela da nađem način da duže ostajem sita tokom dana. Pasulj se pokazao kao pravo rešenje.

Nutricionistkinja Hana Migi (Hannah Magee), RD, objašnjava: „Pasulj je fantastičan izvor vlakana – nečega što većini ljudi nedostaje u ishrani. U zavisnosti od vrste, šolja kuvanog pasulja može da sadrži i do 15 grama vlakana, što je skoro polovina preporučenog dnevnog unosa.“

Uz to, pasulj je i bogat biljnim proteinima, pa drži osećaj sitosti znatno duže nego mnoge druge namirnice.

Bolja probava, ali i nuspojave

Svi znamo da pasulj može da izazove gasove, ali uz to donosi i jedan veliki plus – poboljšanu probavu. Tokom nedelje u kojoj sam ga jela svakog dana, primetila sam da imam redovniju stolicu, što je, priznaću, prijatna promena.

Nutricionistkinja Džena Verner (Jenna Werner), RD, dodaje: „Vlakna iz pasulja pomažu boljoj probavi, regulišu nivo šećera u krvi i olakšavaju rad creva.“

Pasulj može da pomogne kod krvnog pritiska

Još jedna stvar koju sam otkrila jeste da pasulj sadrži minerale koji mogu da pomognu u regulaciji krvnog pritiska, što je meni lično važno jer u porodici imamo problema s hipertenzijom.

„Pasulj je bogat magnezijumom i kalijumom – dva minerala koja imaju ključnu ulogu u regulaciji pritiska,“ kaže Somers. „Naravno, na pritisak utiču i ishrana, kretanje, unos alkohola i drugi faktori, ali dodavanje mahunarki može da pomogne u njegovom održavanju.“

Šta sam naučila iz nedelju dana sa pasuljem

Eksperiment me je naučio da je raznovrsnost ključna. Postoji mnogo vrsta pasulja, od belog i crnog, do crvenog i leblebije, i svi imaju svoje prednosti. Uz to, pasulj je odlična zamena za meso – što je pomoglo i mom budžetu.

„Ne morate biti vegetarijanac da biste imali koristi od pasulja,“ poručuje Somers.

Zato ću od sada redovno puniti ostavu ovom sitnom, a moćnom namirnicom. Pasulj zaista opravdava status superhrane.

