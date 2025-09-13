Slušaj vest

Porodica iz Teksasa prijavila je nestanak Kaure Tejlor, ali je ona pronađena živa i to u nesvakidašnjim okolnostima. Prema izveštajima britanskih medija, Kaura sada živi među grupom koja sebe naziva Kraljevstvo Kubala, u šumi kod Džedburga, oko 65 kilometara južno od Edinburga.

Život sa “Kraljevstvom Kubala”

Kraljevstvo predvodi kralj Atehene (36), bivši operski pevač poznat kao Kofi Ofi, njegova supruga kraljica Nandi i njihova sluškinja Asnat – novo ime koje je Kaura uzela. U video-poruci Kaura je jasno poručila:

Ovako izgleda "Kraljevstvo kubala"

kraljevstvo Kubala

"Za vlasti u Ujedinjenom Kraljevstvu ja nisam nestala. Ostavite me na miru. Odrasla sam osoba, nisam bespomočno dete.“

Porodici, međutim, nije poznato kada je tačno prijavljena kao nestala, niti zašto nisu znali gde se nalazi. Grupa tvrdi da su primili nalog za iseljenje i da je neko zapalio jedan od njihovih šatora, ali naglašavaju da “ne priznaju lokalne zakone” i slede isključivo pravila svog Boga, Jahove.

Povratak prirodi i duhovni poziv

"Vodimo jednostavan život povratka nevinosti,“ rekao je kralj Atehene.

"Povezujemo se s prirodom, s drvećem oko nas. Svako jutro se uzemljujemo, kupamo u izvoru. Ne plašimo se nikoga jer nas štiti Tvorac.“

On je dodao da Velika Britanija tvrdi da je tolerantna, ali da vlasti ne razumeju niti prihvataju njihovu zajednicu. Kraljevstvo Kubala veruje da su izgubljeno hebrejsko pleme i da Atehene potiče od Davida Mesije. Kažu da su njihovi preci proterani kada je kraljica Elizabeta I navodno deportovala crne Jakobite iz Škotske i Engleske, te sada žele da “vrate izgubljena plemena” nakon 400 godina.

Proročanstvo i tvrdnje o “drugom egzodusu”

Kralj Atehene tvrdi da proročanstvo nalaže njihov povratak:

"Posle 400 godina doći ću i vratiti ih u obećanu zemlju. Sledim poziv predaka i našeg Tvorca.“

Njegova supruga, kraljica Nandi (rođena kao Džin Gašo), napisala je na društvenim mrežama da je grupa “došla da povrati Škotsku kao svoju domovinu” i da veruju kako je “Jerusalim zapravo u Škotskoj.”

Reakcija vlasti

Broj članova Kraljevstva Kubala i onih koji trenutno borave u šumi nije poznat. Savet škotske oblasti Borders saopštio je da “sarađuje s policijom Škotske” kako bi situaciju držali pod kontrolom i ponudili informacije o stambenim opcijama i drugim vidovima pomoći ovoj grupi, piše Independent.