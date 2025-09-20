Slušaj vest

Žiteljka Njujorkaostala je u šoku kada je shvatila da je s njenog trema nestao paket koji je čekao kurira. U pitanju je bila kutija vredna 93 dolara, puna hrane za kućne ljubimce.

Pošto nije pronašla tragove lopova odlučila je da pregleda snimke sigurnosne kamere, a onda je usledio nesvakidašnji obrt.

Bez problema pocepao paket

Žena je planirala da vrati hranu kompaniji “Chewy”, pa se našla u ozbiljnom problemu. U nadi da će identifikovati kradljivca pogledala je snimke, ali umesto čoveka, ugledala je - rakuna!

Mala životinja je bez problema pocepala paket, večerala, a zatim nestala u mraku, prenosi UPI.com.

Vlasnica kuća otkriva da se rakun vratio na trem i naredne noći, njuškajući kantu za smeće, verovatno u nadi da će ponovo pronaći hranu.

Rakun nije jedini kradljivac

Žena, tako, nije uspela da vrati paket. Ipak, kompanija “Chewy” je imala razumevanja i isplatila je celokupan iznos za ranije kupljenu hranu.

Sličan slučaj je zabeležen i prošle godine u Teksasu, kada je oposum odneo kutiju keksa sa kućnog praga. Policija je tada objavila snimak neobičnog krznenog kradljivca, što je izazvalo šaljive komentare korisnika društvenih mreža.

