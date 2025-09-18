Slušaj vest

Američka spisateljica Džilijan Loren, supruga Skota Šrajnera, basiste rok grupe Weezer svojevremeno je govorila javno o svom životu u haremu kada je bila ljubavnica princa Džefrija, mlađeg brata sultana od Bruneja, Hasanala Bolkija.

Ona je, naime, od svoje 18. godine, u periodu od 1992. do 1995, bila jedna od devojaka za zabavu u haremu. Počela je da radi kao striptizeta u jednom klubu. Vlasnici su joj jednog dana ispričali o bogatom bznismenu iz Singapura koji je plaćao "lepim američkim devojkama" 20 hiljada dolara da animiraju muškarce na žurkama koje će trajati dve nedelje. Tada 18-godišnja devojka rešila je da iskoristi ovu priliku, ali ubrzo se našla u neočekivanoj situaciji.

"Odmah sam znala da je moj posao u suštini da budem neka vrsta prostitutke. Pozvao me je mlađi brat najbogatijeg čoveka na svetu, što je sultan od Bruneja bio u tom trenutku. Džefri je bio plejboj u porodici, a on je voleo američke devojke, pa ih ja naručio par. Ja sam slučajno bila jedna od njih", ispričala je u podkastu "What It Was Like".

Uzeli im pasoše i odveli kod princa

Porodici i prijateljima je rekla da ide u Singapur kako bi snimila film sa Majklom Daglasom.

"Svima su uzeli pasoše. Nismo mogle slobodno da koristimo telefon. Nisi mogao slobodno da dođeš i odeš. Bila je to palata, ali je to bio i zatvor. Sve vreme nas je čuvala straža", priča ova Amerikanka o trenucima dok je u sobi optočenoj zlatom četiri sata čekala da upozna princa Džefrija. Priznaje da je tada verovala da će on biti njen "spasitelj".

Džilijan je, inače, 2010. napisala svoje memoare "Some Girls: My Life in a Harem", u kojima je akcentovala da iz sadašnje perspektive zna da je bila žrtva Stokholmskog sindroma. "Znala sam da sam prostitutka, ali sam se nekako osećala kao Pepeljuga", kaže ona.

Sa 40 žena borila se za prinčevu naklonost

Svake večeri su u haremu organizovane žurke, a više od 40 žena borilo se za prinčevu naklonost, od kojih su neke imale manje od 16 godina. Ona je bila jedna od šest Amerikanki koje su odabrane da služe princu, a bilo je tu i žena sa FIlipina, iz Malezije, Singapura...

"Svake večeri izvodio bi jednu devojku sa zabave. Ona koju odvede, postajala bi zvezda, bila je to toliko važna stvar", prisetila se Džilijan. Ona je uspela da privuče prinčevu pažnju nakon što je otpevala jednu od njegovih omiljenih malajskih pesama, pa je ubrzo "izdignuta" na drugi najviši rang u haremu, odmah iza filipinske voditeljke Fione koja je bila glavna ljubavnica princa Džefrija.

To što je postala jedna od prinčevih ljubimica, podrazumevalo je i posebne povlastice kao što je šoping u tržnom centru koji bi bio ispražnjen kako bi ona i Fiona mogle nesmetano da razgledaju i kupuju bez gužve.

Džilijan ističe da se zaljubila u princa tokom vremena koje su provodili zajedno, priznavši da je to definitivno imalo veze sa novcem i luksuzom, te iskustvima koje joj je doneo. Ipak, ticalo se i osobe kakva je on bio.

"Dirnulo me je kada bih pomislila koliko je bio nesrećan", kaže ona.

Pala u nemilost princa

Na kraju je pala u nemilost princa i kraljevske porodice jer je napustila harem na određeno vreme kako bi otišla u Ameriku, a kada se vratila - više ništa nije bilo isto.

"To što sam otišla bio je kardinalni greh u njihovim očima, posebno za narcisoidne osobe kakav je princ. Kada sam se vratila, jednostavno nisam uvažavala isti status. Došle su nove devojke. Verovatno sa mogla da ostanem tamo, bili smo prijatelji. Nasmejavala sam ga. U svakom slučaju, bilo je gotovo. Bilo je vreme da se vratim kući", ispričala je.

Iz harema se u Njujork vratila sa setom Tiffany ogrlice, narukvice i minđuša, te velikom vrećom singapurskih dolara.

Džilijan je u memoarima napisala da je godinama kasnije shvatila koliko je princ bio okrutan.

"Ako postoji izbor između čudovišta i plejboja, uvek birajte čudovište. Čudovišta će se bolje ophoditi prema vama", napisala je.

Uhapšena u aprilu zbog pucnjave

Američka spisateljica Džilijan Loren, supruga Skota Šrajnera, basiste rok grupe Weezer, uhapšena je i ranjena u pucnjavi koja se dogodila u aprilu ove godine u u naselju Igl Rok, u severoistočnom delu Los Anđelesa.

Policija Los Anđelesa (LAPD) saopštila je da je pružala pomoć saobraćajnoj policiji Kalifornije u potrazi za trojicom osumnjičenih iz saobraćajne nezgode sa bekstvom. Džilijan Loren nije bila povezana sa samim incidentom, ali je, prema navodima policije, držala pištolj u trenutku kada je jedan od osumnjičenih bežao kroz njeno dvorište.