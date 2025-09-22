Slušaj vest

Jedna devojka koja radi od kuće postala je viralni hit nakon što je podelila urnebesnu situaciju sa svog onlajn poslovnog sastanka u kojoj je glavnu ulogu imao njen pas. Korisnici društvenih mreža oduševljeni su psom koji je, kako kažu, udobnost stavio na prvo mesto.

Reč je o 29-godišnjoj Erin Mur iz Viskonsina, koja često radi u društvu svog trogodišnjeg psa Milera, mešanca pit bula i nemačkog ovčara. Rad od kuće donosi brojne prednosti, a jedna od njih je i mogućnost isključivanja kamere tokom onlajn sastanaka, što Erin često koristi.

Neočekivani zahtev

Tokom jednog uobičajenog sastanka, Mur je držala kameru isključenom upravo zato što je Miler čvrsto spavao na njoj i glasno hrkao. Na njenu žalost, sastanak je bio osmišljen kao vežba za jačanje timskog duha, pa su svi učesnici zamoljeni da uključe svoje kamere.

"Odmah sam naglas rekla: 'O, moj Bože, šalite se', a moj tim je zaćutao misleći da se nešto dogodilo", ispričala je Mur. "Rekla sam im da neće verovati kako Miler spava, a zatim sam uključila kameru. Ostao je tako čitav sat. Svi su jednostavno počeli da mu se smeju i pokazivali svoje ljubimce oko sebe."

Miler je postao zvezda

Miler je tako postao neočekivana zvezda sastanka, a kolege su bile oduševljene njegovom urnebesnom pojavom.Mur je ipak morala da isključi mikrofon kako bi poštedela kolege slušanja Milerovog glasnog hrkanja.

Ne verujući šta joj se dogodilo, Erin je snimak podelila na svom TikTok profilu. Video prikazuje Milera kako čvrsto spava na njoj, s isplaženim jezikom, ne pokazujući apsolutno nikakvo interesovanje za posao.

Viralni hit na TikToku

Snimak je ubrzo postao viralan, prikupivši više od 376.000 pregleda i 97.000 lajkova. Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni Milerovim potpunim ignorisanjem bontona poslovnih sastanaka.

Reakcije na video bile su izuzetno pozitivne, a mnogi vlasnici pasa podelili su slična iskustva rada od kuće sa svojim ljubimcima, ostavivši više od 180 komentara.

Jedan od komentara glasio je: "Kako me tvoj mejl zatiče." Drugi korisnik je napisao: "Savršenstvo. 10/10 bih ti dao ostatak dana slobodno kao menadžer." Treća se osoba našalila: "On ima najbolju dremku u životu."

