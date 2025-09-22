Slušaj vest

Predsednik Sjedninjenih Američkih država, Donald Tramp je privukao pažnju javnosti kada je u emisiji na Fox Newsu voditelj Piter Dasi pitao:

„Da nedelju dana smete da jedete samo jednu stvar, šta bi to bilo?“

Tramp se nasmejao i odgovorio:

„Zauvek?“

Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Kada mu je Dusi pojasnio da je reč samo o sedam dana, predsednik SAD je rekao:

„Verovatno biftek. Volim raznu hranu, ali mislim da je biftek odličan.“

Tramp i doručak

Iako tvrdi da nije ljubitelj doručka i da ga često preskače uz obaveznu konzervu dijetalne kole, ponekad ipak pojede nešto rano ujutru.

– Ako mogu, izbegavam doručak. Obično ručam, ali večera je glavni obrok za mene. Najviše volim slaninu i jaja – slaninu srednje pečenu, a jaja dobro prepečena – izjavio je Tramp u ranijem intervjuu za Fox.

Ručak

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Tokom dana, bivši predsednik uživa u jednostavnom obroku – sendviču s mesom. Kada poželi nešto konkretnije, bira biftek, obavezno dobro pečen, uz kečap i salatu.

Večera po Trampovom ukusu

Za večeru Tramp obično naručuje dva Big Mek burgera, dva Filet-O-Fish sendviča i mali milkšejk. Samo taj obrok sadrži više od 2.100 kalorija.

Donald Tramp prefrira brzu hranu Foto: Jeff Gross / Getty images / Profimedia

Dijetalna kola – nezaobilazna

Ipak, ono što najviše privlači pažnju je njegova navika da dnevno popije čak 12 limenki dijetalne kole – što je oko četiri litra.

