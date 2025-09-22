Trampa pitali koju hranu bi isključivo jeo da mora nedelju dana i njegov odgovor je iznenadio sve: Ne, nije brza hrana
Predsednik Sjedninjenih Američkih država, Donald Tramp je privukao pažnju javnosti kada je u emisiji na Fox Newsu voditelj Piter Dasi pitao:
„Da nedelju dana smete da jedete samo jednu stvar, šta bi to bilo?“
Tramp se nasmejao i odgovorio:
„Zauvek?“
Kada mu je Dusi pojasnio da je reč samo o sedam dana, predsednik SAD je rekao:
„Verovatno biftek. Volim raznu hranu, ali mislim da je biftek odličan.“
Tramp i doručak
Iako tvrdi da nije ljubitelj doručka i da ga često preskače uz obaveznu konzervu dijetalne kole, ponekad ipak pojede nešto rano ujutru.
– Ako mogu, izbegavam doručak. Obično ručam, ali večera je glavni obrok za mene. Najviše volim slaninu i jaja – slaninu srednje pečenu, a jaja dobro prepečena – izjavio je Tramp u ranijem intervjuu za Fox.
Ručak
Tokom dana, bivši predsednik uživa u jednostavnom obroku – sendviču s mesom. Kada poželi nešto konkretnije, bira biftek, obavezno dobro pečen, uz kečap i salatu.
Večera po Trampovom ukusu
Za večeru Tramp obično naručuje dva Big Mek burgera, dva Filet-O-Fish sendviča i mali milkšejk. Samo taj obrok sadrži više od 2.100 kalorija.
Dijetalna kola – nezaobilazna
Ipak, ono što najviše privlači pažnju je njegova navika da dnevno popije čak 12 limenki dijetalne kole – što je oko četiri litra.
